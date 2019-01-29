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Дочь Алсу Микелла примет участие в новом сезоне шоу «Голос. Дети»

В новом сезоне популярного шоу «Голос. Дети» решила принять участие 10-летняя наследница популярной российской исполнительницы Алсу – Микелла. Дочь звезды хочет пойти по стопам знаменитой мамы, но для этого ей нужно покорить судей и зрителей программы своими вокальными данными.

Дочь Алсу Микелла примет участие в новом сезоне шоу «Голос. Дети»

Микелла сама приняла решение бороться за победу в «Голосе». Исполнительница Алсу призналась: на прослушиваниях дочка спела сложную композицию, написанную для американского мюзикла. Эту песню девочка выбрала сама, так как она ей очень понравилась, поэтому знаменитая мама не стала навязывать наследнице что-то ещё.
Дочь Алсу Микелла примет участие в новом сезоне шоу «Голос. Дети»

По словам певицы, 10-летняя Микелла мечтает о музыкальной карьере. Алсу сообщила, что пока рано говорить о том, какое будущее ждет дочку, но, в любом случае, дочка может рассчитывать на помощь и поддержку мамы.
Дочь Алсу Микелла примет участие в новом сезоне шоу «Голос. Дети»

В новом сезоне проекта «Голос. Дети» ожидается много интересных и неожиданных сюрпризов. Пока известно, что впервые за все время существования программы в судейском кресле окажется известная исполнительница Светлана Лобода. Ранее артистка была членом жюри в украинской версии шоу. Кроме Светланы Лободы, членами жюри станут Валерий Меладзе и Пелагея.



 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 16:04

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