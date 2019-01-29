Дочь Алсу Микелла примет участие в новом сезоне шоу «Голос. Дети»





Микелла сама приняла решение бороться за победу в «Голосе». Исполнительница Алсу призналась: на прослушиваниях дочка спела сложную композицию, написанную для американского мюзикла. Эту песню девочка выбрала сама, так как она ей очень понравилась, поэтому знаменитая мама не стала навязывать наследнице что-то ещё.По словам певицы, 10-летняя Микелла мечтает о музыкальной карьере. Алсу сообщила, что пока рано говорить о том, какое будущее ждет дочку, но, в любом случае, дочка может рассчитывать на помощь и поддержку мамы.В новом сезоне проекта «Голос. Дети» ожидается много интересных и неожиданных сюрпризов. Пока известно, что впервые за все время существования программы в судейском кресле окажется известная исполнительница Светлана Лобода. Ранее артистка была членом жюри в украинской версии шоу. Кроме Светланы Лободы, членами жюри станут Валерий Меладзе и Пелагея.