Эксперты HeadHunter опубликовали список самых высокооплачиваемых январских вакансий в РФ





Врач акушер-гинеколог-репродуктолог стал лидером среди таких должностей, так как работодатели Москвы оценивают труд специалистов в 574000 руб. После него второе место досталось техническому директору, после которого востребованным остается должность менеджера по продаже нефтепродуктов.Эксперты отметили, что работодатели ценят сотрудников Python developer, а также готовы платить им $4000. Затем в рейтинг попал командир КВС, после которого список завершили финансовый директор и стоматолог-ортопед.