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Эксперты HeadHunter опубликовали список самых высокооплачиваемых январских вакансий в РФ

Эксперты HeadHunter исследовали январский рынок трудоустройства РФ. Они опубликовали список самых высокооплачиваемых вакансий в Сети, как сообщает Слово и Дело.
Эксперты HeadHunter опубликовали список самых высокооплачиваемых январских вакансий в РФ

Врач акушер-гинеколог-репродуктолог стал лидером среди таких должностей, так как работодатели Москвы оценивают труд специалистов в 574000 руб. После него второе место досталось техническому директору, после которого востребованным остается должность менеджера по продаже нефтепродуктов.
Эксперты отметили, что работодатели ценят сотрудников Python developer, а также готовы платить им $4000. Затем в рейтинг попал командир КВС, после которого список завершили финансовый директор и стоматолог-ортопед.



 
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Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:03

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