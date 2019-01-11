Поклонники не узнали похудевшего актера Александра Семчева

До недавнего времени Александру Семчеву в отечественных фильмах в силу особо крупных габаритов доставались роли толстяков. Вот только жить с избыточным весом актеру было нелегко. Когда лишние килограммы стали представлять опасность для здоровья 49-летнего актера, он принял решение от них избавиться. Артист стал употреблять здоровую пищу и исключил из своего рациона мучное и жареное.В процессе похудения Александр Семчев достиг определенных результатов и заметно преобразился. Сама Дарья Мороз призналась, что теперь в окружении актера у него появилось прозвище «ПолСаши».Многие пользователи положительно отозвались о том, как теперь выглядит популярный артист. Но некоторые подписчики подвергли критике внешность Александра Семчева. По их мнению, у актера уставший вид, а сам он «скоро вообще растворится».