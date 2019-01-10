Номер Ольги Бузовой на праздничном концерте Григория Лепса вырезали из эфира
Выступление поющей телеведущей Ольги Бузовой не показали на Первом телеканале.
Не секрет, что каждый год известнейший российский музыкант Григорий Лепс собирает в «Crocus City Hall» своих коллег и приятелей на рождественский гала-концерт под названием «Рождество с Григорием Лепсом». В этом году на сцене появились такие артисты, как Валерия, Кристина Орбакайте, Артур Пирожков, Сергей Лазарев, Ольга Бузова и многие другие звезды.
Само рождественское шоу Лепса показали лишь несколько дней назад на Первом телеканале. Как стало известно, из-за урезанного времени не все выступления смогли войти в заключительный вариант концерта. В результате из эфира был вырезан номер новоиспеченной артистки Ольги Бузовой с ее новой композицией «Принимай меня».
Стоит подчеркнуть, что в 2017 году Ольгу Бузову тоже пригласили поучаствовать в рождественском концерте Григория Лепса. Тогда телеведущая реалити-шоу «Дом-2» исполнила одну из своих любимых песен «Мало половин». Впрочем, и в прошлом году из заключительной версии шоу был вырезан номер тогда только начинающей певицы.
Нужно сказать, что преданных поклонников Бузовой очень возмущает тот факт, что продюсеры Первого телеканала несправедливо поступают в отношении их любимицы. По словам фанатов, множество телезрителей с нетерпением ждали выступления Ольги на концерте «Рождество с Григорием Лепсом», поэтому были очень расстроены, когда узнали, что номер певицы был вырезан.
Не секрет, что каждый год известнейший российский музыкант Григорий Лепс собирает в «Crocus City Hall» своих коллег и приятелей на рождественский гала-концерт под названием «Рождество с Григорием Лепсом». В этом году на сцене появились такие артисты, как Валерия, Кристина Орбакайте, Артур Пирожков, Сергей Лазарев, Ольга Бузова и многие другие звезды.
Само рождественское шоу Лепса показали лишь несколько дней назад на Первом телеканале. Как стало известно, из-за урезанного времени не все выступления смогли войти в заключительный вариант концерта. В результате из эфира был вырезан номер новоиспеченной артистки Ольги Бузовой с ее новой композицией «Принимай меня».
Стоит подчеркнуть, что в 2017 году Ольгу Бузову тоже пригласили поучаствовать в рождественском концерте Григория Лепса. Тогда телеведущая реалити-шоу «Дом-2» исполнила одну из своих любимых песен «Мало половин». Впрочем, и в прошлом году из заключительной версии шоу был вырезан номер тогда только начинающей певицы.
Нужно сказать, что преданных поклонников Бузовой очень возмущает тот факт, что продюсеры Первого телеканала несправедливо поступают в отношении их любимицы. По словам фанатов, множество телезрителей с нетерпением ждали выступления Ольги на концерте «Рождество с Григорием Лепсом», поэтому были очень расстроены, когда узнали, что номер певицы был вырезан.
«Очень несправедливо!» - пишут в Сети.