Номер Ольги Бузовой на праздничном концерте Григория Лепса вырезали из эфира

«Очень несправедливо!» - пишут в Сети.





Не секрет, что каждый год известнейший российский музыкант Григорий Лепс собирает в «Crocus City Hall» своих коллег и приятелей на рождественский гала-концерт под названием «Рождество с Григорием Лепсом». В этом году на сцене появились такие артисты, как Валерия, Кристина Орбакайте, Артур Пирожков, Сергей Лазарев, Ольга Бузова и многие другие звезды.Само рождественское шоу Лепса показали лишь несколько дней назад на Первом телеканале. Как стало известно, из-за урезанного времени не все выступления смогли войти в заключительный вариант концерта. В результате из эфира был вырезан номер новоиспеченной артистки Ольги Бузовой с ее новой композицией «Принимай меня».Стоит подчеркнуть, что в 2017 году Ольгу Бузову тоже пригласили поучаствовать в рождественском концерте Григория Лепса. Тогда телеведущая реалити-шоу «Дом-2» исполнила одну из своих любимых песен «Мало половин». Впрочем, и в прошлом году из заключительной версии шоу был вырезан номер тогда только начинающей певицы.Нужно сказать, что преданных поклонников Бузовой очень возмущает тот факт, что продюсеры Первого телеканала несправедливо поступают в отношении их любимицы. По словам фанатов, множество телезрителей с нетерпением ждали выступления Ольги на концерте «Рождество с Григорием Лепсом», поэтому были очень расстроены, когда узнали, что номер певицы был вырезан.