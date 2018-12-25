«Балтика тройка» вновь выбрана «Товаром года»
Победа в номинации «Пиво светлое» премии «Товар года» в очередной раз подтвердила неизменно высокое качество знаменитой «тройки», которая выпускается «Балтикой» более 25 лет.
«Товар года» — одна из самых авторитетных отечественных потребительских премий. Учрежденная в 1998 году Национальной Торговой Ассоциацией, сегодня она имеет поддержку Московской Международной Бизнес Ассоциации, а почетную статуэтку получают только самые любимые товары массового спроса.
Классический лагер «Балтика 3» в пятый раз стал лауреатом престижной премии, чем снова подтвердил свой статус одного из самых популярных брендов в России.
Павел Еранкевич, старший директор по развитию стратегии и национальным брендам, Пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group: «Мы рады, что потребители в очередной раз выбрали «Балтику 3» «Товаром года» — это говорит о признании нашей продукции потребителями, для которых мы работаем каждый день. Главный залог успеха «Балтики 3» состоит в классической рецептуре — только 100% солод, хмель и вода. За их качеством следят лучшие специалисты Carlsberg Group в России. А благодаря всестороннему контролю производственных процессов нам удается делать совершенный в своей простоте продукт, который выбирают любители пива и профессиональные дегустаторы в России и за рубежом.
«Балтика 3» является обладателем более 30 наград отечественных и международных конкурсов. Только в 2018 году сорт завоевал серебро на International Beer Challenge (IBC Tasting Awards) в Великобритании. В России, по результатам «слепых» тестов независимого социологического центра «Хи-Квадрат», «тройка» победила в народном голосовании: 58% участников в Петербурге, Туле, Воронеже, Ярославле, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре и Хабаровске предпочли именно её. В ходе исследования россияне выбирали «Балтику 3» за её вкус и аромат, а также признавали сорт наиболее сбалансированным по горечи и сладости.
***
Пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group, — лидер российского рынка пива с существенным отрывом от конкурентов, один из крупнейших производителей товаров народного потребления России. «Балтике» принадлежат 8 заводов в России, широкий портфель брендов. Компания является значительной частью Carlsberg Group и ее региона Восточная Европа, к которому также относятся Азербайджан, Беларусь, Казахстан и Украина. Пивоваренная компания «Балтика» — ведущий экспортер российского пива: продукция компании представлена в более чем 75 странах мира. Благодаря высокому качеству бренды «Балтики» являются обладателями более 670 российских и международных наград профессиональных и потребительских конкурсов
Конкурс «Товар года» (http://www.tovargoda.info/about) — двадцать лет в России проходит конкурс, масштаб и значение которого играют важную роль в сознании потребителей. Сегодня премия «Товар года» хорошо известна во всех регионах страны, так как признание конкурса определяется географией участников и их весомой ролью в развитии потребительского рынка в России. Премия присуждается наиболее популярным товарам массового спроса. Партнёром Премии выступают ведущие исследовательские компании.
Пиво «Балтика 3» было впервые выпущено в 1992 году и с середины 90-х, благодаря неизменно высокому качеству, традиционно является одним из самых популярных брендов у россиян. В 2018 году бренд завоевал серебряную медаль в International Beer Challenge в Великобритании, «Балтика 3» является многократным обладателем престижной российской премии в области потребительских товаров «Товар года», которая присуждается наиболее популярным у покупателей товарам массового спроса, представленным в ассортименте розничных магазинов. Всего балтийская «тройка» имеет более 30 наград международных и национальных конкурсов.
«Товар года» — одна из самых авторитетных отечественных потребительских премий. Учрежденная в 1998 году Национальной Торговой Ассоциацией, сегодня она имеет поддержку Московской Международной Бизнес Ассоциации, а почетную статуэтку получают только самые любимые товары массового спроса.
Классический лагер «Балтика 3» в пятый раз стал лауреатом престижной премии, чем снова подтвердил свой статус одного из самых популярных брендов в России.
Павел Еранкевич, старший директор по развитию стратегии и национальным брендам, Пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group: «Мы рады, что потребители в очередной раз выбрали «Балтику 3» «Товаром года» — это говорит о признании нашей продукции потребителями, для которых мы работаем каждый день. Главный залог успеха «Балтики 3» состоит в классической рецептуре — только 100% солод, хмель и вода. За их качеством следят лучшие специалисты Carlsberg Group в России. А благодаря всестороннему контролю производственных процессов нам удается делать совершенный в своей простоте продукт, который выбирают любители пива и профессиональные дегустаторы в России и за рубежом.
«Балтика 3» является обладателем более 30 наград отечественных и международных конкурсов. Только в 2018 году сорт завоевал серебро на International Beer Challenge (IBC Tasting Awards) в Великобритании. В России, по результатам «слепых» тестов независимого социологического центра «Хи-Квадрат», «тройка» победила в народном голосовании: 58% участников в Петербурге, Туле, Воронеже, Ярославле, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре и Хабаровске предпочли именно её. В ходе исследования россияне выбирали «Балтику 3» за её вкус и аромат, а также признавали сорт наиболее сбалансированным по горечи и сладости.
***
Пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group, — лидер российского рынка пива с существенным отрывом от конкурентов, один из крупнейших производителей товаров народного потребления России. «Балтике» принадлежат 8 заводов в России, широкий портфель брендов. Компания является значительной частью Carlsberg Group и ее региона Восточная Европа, к которому также относятся Азербайджан, Беларусь, Казахстан и Украина. Пивоваренная компания «Балтика» — ведущий экспортер российского пива: продукция компании представлена в более чем 75 странах мира. Благодаря высокому качеству бренды «Балтики» являются обладателями более 670 российских и международных наград профессиональных и потребительских конкурсов
Конкурс «Товар года» (http://www.tovargoda.info/about) — двадцать лет в России проходит конкурс, масштаб и значение которого играют важную роль в сознании потребителей. Сегодня премия «Товар года» хорошо известна во всех регионах страны, так как признание конкурса определяется географией участников и их весомой ролью в развитии потребительского рынка в России. Премия присуждается наиболее популярным товарам массового спроса. Партнёром Премии выступают ведущие исследовательские компании.
Пиво «Балтика 3» было впервые выпущено в 1992 году и с середины 90-х, благодаря неизменно высокому качеству, традиционно является одним из самых популярных брендов у россиян. В 2018 году бренд завоевал серебряную медаль в International Beer Challenge в Великобритании, «Балтика 3» является многократным обладателем престижной российской премии в области потребительских товаров «Товар года», которая присуждается наиболее популярным у покупателей товарам массового спроса, представленным в ассортименте розничных магазинов. Всего балтийская «тройка» имеет более 30 наград международных и национальных конкурсов.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 14:51