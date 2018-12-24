АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Новогодний парад: Мировые знаменитости похвастались своими праздничными ёлками
EUR 77.89 USD 68.41
Курс валют на 25.12.2018

Певица Ханна в интервью озвучила стоимость родов в США

Известная российская певица Ханна в эфире передачи «Пятница с Региной», которая транслируется на YouTube-канале, рассказала, сколько стоят роды в США. Осенью текущего года артистка родила дочь в одной из американских клиник.

Певица Ханна в интервью озвучила стоимость родов в США
Роды Ханны проходили в одной из клиник США, и по словам самой певицы, на этом настоял ее супруг Павел Курьянов. «Он даже меня не спрашивал. Он сказал о том, что если я останусь в Москве, то буду работать до последнего, и роды на съемках мне не очень нужны», - призналась гостья программы. Пара покинула Россию, когда у артистки был 7 месяц беременности, из багажа у нее были только купальник, кроссовки и несколько кофт.

Певица Ханна в интервью озвучила стоимость родов в США

По словам Ханны, роды в Америке стоят от 5000$ до 10000$, это напрямую зависит от клиники и врачей. Что касается ее родов, то они проходили под ее собственные песни, а акушеры им подпевали. Также она певица рассказала, что рожала без супруга, так как не хотела, чтобы он видел процесс.

На уговоры Регины Тодоренко Ханна так и не поддалась и не озвучила имя дочери, поскольку ее родственники против и боятся критики в сторону ребенка. Однако придет время, и она обязательно его объявит. «Оно красивое, оно длинное и начинается на букву „А“. Еще у этого имени нет сокращенного имени», - решилась подогреть интерес зрителей Ханна.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Вчера, 23:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Кети Топурия рассказала, почему развелась с мужем
Huawei создаст мощный процессор Kirin 985 для
Хакеры научились применять JavaSript для
Обновление iOS лишило многих владельцев iPhone
Lenovo выпускает беспроводные наушники Thinkplus
Режиссёр Юрий Быков страдает от депрессии и
Ким Кардашян начинает лечение от псориаза
Астрономы заявили о приближении к Земле
Бренд KIA с января по ноябрь реализовал 27 100
Флагман OnePlus 7 замечен в Сети с новой основной
В Индии алмазный магнат оплатил свадьбы и снабдил
Первую партию Lenovo Z5s распродали за минуту
Юрий Лоза обиделся на Гарика Харламова за пародию
Технику Вермахта используют для сооружения
"Бутырку" предлагают облагородить и использовать
В Помпеях археологи нашли конюшню с останками
Бывшие жёны Александра Кержакова объединились в
Селену Гомес после болезни заметили на пробежке в
Александра Черно и Иосиф Оганесян заявили, что
Поклонники Марии Максаковой удивлены её
Настасья Самбурская в Instagram высказалась о
На российском рынке начались продажи самого
Авиационный полк под Челябинском получил два
Похудевшая дочь Романа Абрамовича поделилась
Специалисты назвали 5 лучших смартфонов текущего
Ученые: Форма бокала напрямую влияет на
Анастасия Волочкова поддержала Ксению Собчак в
Выбран самый стильный мужчина года по версии
Эксперты: Двухэкранный смартфон Nubia X можно
Андрей Малахов назвал автора слухов о разладах в
Просмотреть все новости