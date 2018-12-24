Певица Ханна в интервью озвучила стоимость родов в США



Роды Ханны проходили в одной из клиник США, и по словам самой певицы, на этом настоял ее супруг Павел Курьянов. «Он даже меня не спрашивал. Он сказал о том, что если я останусь в Москве, то буду работать до последнего, и роды на съемках мне не очень нужны», - призналась гостья программы. Пара покинула Россию, когда у артистки был 7 месяц беременности, из багажа у нее были только купальник, кроссовки и несколько кофт.



Роды Ханны проходили в одной из клиник США, и по словам самой певицы, на этом настоял ее супруг Павел Курьянов. «Он даже меня не спрашивал. Он сказал о том, что если я останусь в Москве, то буду работать до последнего, и роды на съемках мне не очень нужны», - призналась гостья программы. Пара покинула Россию, когда у артистки был 7 месяц беременности, из багажа у нее были только купальник, кроссовки и несколько кофт.





По словам Ханны, роды в Америке стоят от 5000$ до 10000$, это напрямую зависит от клиники и врачей. Что касается ее родов, то они проходили под ее собственные песни, а акушеры им подпевали. Также она певица рассказала, что рожала без супруга, так как не хотела, чтобы он видел процесс.На уговоры Регины Тодоренко Ханна так и не поддалась и не озвучила имя дочери, поскольку ее родственники против и боятся критики в сторону ребенка. Однако придет время, и она обязательно его объявит. «Оно красивое, оно длинное и начинается на букву „А“. Еще у этого имени нет сокращенного имени», - решилась подогреть интерес зрителей Ханна.