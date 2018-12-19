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Семью Запашных заподозрили в финансовых нарушениях

Виктория Ваганова, которая является главой «Творческого объединения цирковых коллективов», заявила, что «Цирк на Вернадского» замечен в финансовых нарушениях. В этом цирке работает семья известных дрессировщиков Запашных.

Семью Запашных заподозрили в финансовых нарушениях

Виктория Ваганова заявила, что Запашные смогли продать одно и тоже выступление 4 раза. Такие действия они произвели для того, чтобы отмыть бюджетные средства. Также всего за 2017 год они смогли провернуть это примерно 55 раз. В доказательство своих слов Виктория Ваганова предоставила документы подтверждающие незаконные действия дрессировщиков. За этот период времени выступления были оплачены, и их стоимость составила около 28 миллионов рублей. Также был заключён и еще один договор на сумму приблизительно в 5 миллионов рублей.

Семью Запашных заподозрили в финансовых нарушениях

Также стало известно, что в 2016 году после гастролей в Дубае, представитель цирка, где выступают Запашные улетел в столицу России, не оплатив счета. Виктория Ваганова заявила, что данные документы уже были направлены в прокуратуру, администрацию президента и ФСБ. Пока неизвестно, какие действия последуют за этим.



 
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Общество
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:26

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