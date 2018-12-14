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Игорь Албин рассказал о том, как в Санкт-Петербурге велось строительство стадиона на Крестовском

«Фонтанка» опубликовала интервью с вице-губернатором Санкт-Петербурга Игорем Албиным. По версии экспертов портала, он стал самым влиятельным петербургским чиновником. В беседе с журналистами он рассказал о том, что ждет город после прихода на должность врио губернатора Александра Беглова.

Одним из ключевых вопросов, на котором заострил внимание в рамках интервью Игорь Албин, стало строительство футбольного стадиона на Крестовском. Как известно, на его возведение было направлено порядка 43 миллиардов рублей.

Как отметил Игорь Албин, на заключительном этапе реализации проекта над ним трудилось около семи десятков подрядчиков. По сути, компанию «Метрострой» в сложившейся ситуации следовало считать просто «оболочкой». Еще до момента ее захода на объект был осуществлен частичный перехват инженерно-наружных сетей и благоустройства, ведь было понимание того, что «Трансстрою» не удастся выполнить в срок эти работы.
Игорь Албин рассказал о том, как в Санкт-Петербурге велось строительство стадиона на Крестовском

По словам Игоря Албина, в настоящее время на стадионе еще есть два вида незакрытых вопросов. Это выполненные «Метростроем» и его подрядчиками с дефектом работы, а также работы, которые вовсе не были выполнены «Метростроем». К примеру, отсутствие поставок оборудования и необеспечение пусконаладки. В результате, контракты не были закрыты. Чиновник выразил мнение, что при этом «Метрострою» и другим подрядчикам не удалось сильно «нажиться» на объекте. Они находятся в долгах. Неэффективное использование средств, вполне вероятно, и найдут, а вот нецелевое расходование или воровство – вряд ли, — выразил уверенность вице-губернатор, — акцентировав внимание на том, что в итоге стадион все равно был достроен в рекордные сроки.

В настоящее время, как отметил Игорь Албин, город находится в диалоге с «Метростроем», было принято решение о докапитализации. Сложности компании, ее проваленные контракты хорошо видны, есть основания говорить о системных проблемах. Понятно, что Санкт-Петербург не оставит коллектив «Метростроя». Сейчас величина финансовой проблемы оценивается в более чем 10 миллиардов рублей. Чиновник затруднился ответить, готов ли город платить такие деньги.



 
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Добавил: Роман Сегодня, 20:53

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