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Несмотря на простуду, дочь Ларисы Гузеевой ляжет на хирургический стол

Дочери телеведущей Ларисы Гузеевой проведут плановую операцию, но причины хирургического вмешательства врачи и родственники девушки не раскрывают. Ольга Бухарова накануне сообщила, что простудилась, однако медики не видят в этом причины для переноса операции и проведут ее в любом случае.

Несмотря на простуду, дочь Ларисы Гузеевой ляжет на хирургический стол

Сама 18-летняя девушка смогла лишь написать, что она не хотела бы драматизировать, но ей очень плохо. Лариса Гузеева, как и ее дочь, хранит молчание по поводу болезни, потребовавшей проведение операции. Ходили слухи, что всему виной депрессия, появившаяся на фоне смерти бабушки и разрыва отношений с молодым человеком. Однако депрессию лечат лекарственными препаратами, но не хирургическим вмешательством.

Ольга Бухарова часто экспериментирует со своим внешним видом. Она сделала себе несколько татуировок и пирсинг. Лариса Гузеева к поступкам дочери относится спокойно и даже защищает ее от нападок посторонних, требуя не вмешиваться в личную жизнь человека. Сама Гузеева никогда не делала замечаний по поводу татуировок и пирсинга, и другим не позволит этого делать.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 15:40

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