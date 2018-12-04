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«День без турникетов»: Техноцентры Москвы открывают двери для горожан

С 6 по 8 декабря в Москве пройдет пятая акция «День без турникетов». В рамках мероприятия, желающие посетят свыше 35 столичных высокотехнологичных площадок – мастерских, инновационных студий, лабораторий и центров. На портале Правительства Москвы для участников уже открыта регистрация, пишет Mos.ru.

«”День без турникетов” – это популярное городское мероприятие, определяющее в жизни столицы новые направления предпринимательской деятельности. Посетив эту акцию, участники попробуют себя в различных профессиях, узнают много интересного из области высоких технологий», – рассказала глава Аппарата мэра и Правительства Москвы Наталья Сергунина.
«День без турникетов»: Техноцентры Москвы открывают двери для горожан

Эксперты технокомплекса «Слава» покажут гостям мастер-класс по теме нанотехнологий и элементарных частиц. Используя современные компьютерные средства, участники сами установят размер наночастиц, которые окружают человека в повседневной жизни. В студии интерактивных композиций желающие познакомятся с технологией создания голограмм. В технопарке Московского политеха специалисты дадут мастер-класс по транспортному дизайну.

«День без турникетов» – популярная городская акция, которая проводится в Москве вот уже шесть лет. В рамках мероприятия, участники могут заглянуть «в цеха» инновационной промышленности столицы и узнать о новых тенденциях в области высокотехнологичных производств.



 
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Общество
Добавил: Роман Сегодня, 08:40

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