«День без турникетов»: Техноцентры Москвы открывают двери для горожан





«”День без турникетов” – это популярное городское мероприятие, определяющее в жизни столицы новые направления предпринимательской деятельности. Посетив эту акцию, участники попробуют себя в различных профессиях, узнают много интересного из области высоких технологий», – рассказала глава Аппарата мэра и Правительства Москвы Наталья Сергунина.Эксперты технокомплекса «Слава» покажут гостям мастер-класс по теме нанотехнологий и элементарных частиц. Используя современные компьютерные средства, участники сами установят размер наночастиц, которые окружают человека в повседневной жизни. В студии интерактивных композиций желающие познакомятся с технологией создания голограмм. В технопарке Московского политеха специалисты дадут мастер-класс по транспортному дизайну.«День без турникетов» – популярная городская акция, которая проводится в Москве вот уже шесть лет. В рамках мероприятия, участники могут заглянуть «в цеха» инновационной промышленности столицы и узнать о новых тенденциях в области высокотехнологичных производств.