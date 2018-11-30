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Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор представил в Вене «Каталог мер по борьбе с антисемитизмом», разработанный в университетах мира

Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор и эксперты ЕЕК представили руководству Австрии в лице президента Александра Ван де Беллена и канцлера Себастьяна Курца свои предложения по борьбе с антисемитизмом. Доклад был сделан на конференции «Европа вне антисемитизма и антисионизма – обеспечение безопасности еврейской жизни в Европе», прошедшей в Вене в рамках председательства Австрии в Европейском совете.

«Каталог мер по борьбе с антисемитизмом», составленный по инициативе Президента ЕЕК Вячеслава Моше Кантора, является результатом активной совместной работы ведущих учёных из университетов Вены, Тель-Авива и Нью-Йорка. В каталог включены конкретные меры, в том числе законодательные, по борьбе с этой формой нетерпимости и адресованы как правительствам, так и общественным и частным организациям, а также религиозным общинам и всем тем, кто борется с разжиганием ненависти и нетерпимости в информационном пространстве и интернете.
Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор представил в Вене «Каталог мер по борьбе с антисемитизмом», разработанный в университетах мира

Среди предложенных экспертами мер - рекомендации принять рабочее определение антисемитизма, разработанное Международным альянсом в память о Холокосте (IHRA) и одобренное Европарламентом в 2017 году. Кроме того, каталог предлагает осудить антисемитизм, одобренный на государственном уровне в ряде стран, и назначить спецпредставителей по борьбе с антисемитизмом.

«Сейчас на улицах европейских городов людей вновь могут убить только за то, что они евреи. Мы вернулись к еврейским гетто и еврейскому Исходу, - заявил Вячеслав Моше Кантор в ходе своего выступления на конференции в Вене. – Еврейские общины Европы всё больше обеспокоены проблемой своей безопасности и с пессимизмом смотрят в будущее».

Эксперты ЕЕК возлагают главную ответственность за безопасность еврейских общин на правительственные и правоохранительные органы европейских стран. Обязательство Совета Евросоюза увеличить финансовую поддержку и оперативные возможности для обеспечения защиты еврейских общин, по их мнению, является хорошим сигналом того, что к угрозам радикалов стали относиться серьёзно.
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Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) учрежден в 1986 году и является единственным представительским органом еврейских общин всей Европы. ЕЕК работает с национальными правительствами, институтами Европейского Союза и Советом Европы. Штаб-квартира ЕЕК расположена в Брюсселе. ЕЕК объединяет и координирует работу более 40 национальных еврейских общин в Европе, насчитывающих более двух миллионов евреев. С июня 2007 года Президентом Европейского еврейского конгресса является Вячеслав Моше Кантор. Он был переизбран на этот пост в 2008, 2012 и 2016 году на четырёхлетний срок.



 
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Добавил: Роман Сегодня, 19:27

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