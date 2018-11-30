Новогодние подарки: лучшие советы по экономии
Перед покупкой новогодних подарков остро стоит вопрос, а что, собственно, дарить? И еще один, ни менее важный – как при этом не разориться? Наша задача помочь вам ответить на второй вопрос и подсказать, как можно сэкономить на новогодних сюрпризах.
Подумайте, сколько денег вы готовы потратить на подарки родным, друзьям и коллегам. Обозначьте максимальную сумму и постарайтесь не превышать ее. Распишите, какая должна быть стоимость подарка каждому человеку из вашего списка и найдите презенты, которые будут соответствовать этой цене. Не приобретайте вещи, сувениры, наборы и т.п., поддавшись эмоциям- зачастую все это добро пылится на полках, потому что дарите выв итоге что-то другое.
Как только список подарков составлен, самое время отправляться в магазин. Лучше делать это с наличными в кошельке, а все карты (кредитные, дебетовые) оставлять дома. Почему? Так вы не сможете купить больше, чем запланировали. Перед Новым годом все магазины обязательно запустят акции и предложения, красиво оформят товары на продажу, и у вас будут чесаться руки, чтобы скупить все то, что светиться и блестит. Но с ограниченным бюджетом гораздо больше шансов преодолеть соблазны.
Некоторые магазины за покупку одной вещи дарят вторую бесплатно. Например, косметические компании перед праздниками устраивают акции, когда при покупке, скажем, туши, блеск для губ идет в подарок. А это уже целых два подарка! Также обратите внимание на скидку за «сарафанное радио». Например, Ив Роше проводит акцию, в которой большая упаковка духов за 11 тыс. руб. стоит около 1000 руб. Купивший должен поделиться впечатлениями с друзьями и оставить положительный отзыв. Им реклама, а вы с подарком.
Даже если на товаре красуется надпись об акции, не стоит сразу поддаваться на эту популярную приманку. Не поленитесь, проверьте, сколько стоит этот же товар в других магазинах. Часто бывает, что у соседей аналогичный товар стоит на порядок дешевле, хотя и не является акционным.
Речь не только о вязаных носках и шарфах. Сейчас столько всего можно сделать своими руками, что впору открывать собственный бизнес. Подсмотрите идеи в интернете, изучите мастер-классы. Не обязательно дарить исключительно вещественные предметы, можно испечь новогодние пряники или печенье. Такой эксклюзив обязательно оценят.
Как правило, все за подарками едут в торговые центры: там удобно, сухо и тепло. Но не забывайте, что дорогостоящая аренда магазинов сказывается на цене товаров. На рынках вы найдете аналогичные вещи и предметы, но их стоимость будет ниже, чем в ТЦ. Новогодние ярмарки – большой простор для фантазии. Там можно купить авторские сувениры, оригинальные вещицы, что-нибудь вкусненькое. Подумайте, может стоит приобрести коллегам не очередной сувенир, а по маленькой баночке меда? Полезно, вкусно и недорого.
Если покупаете подарки коллегам, то присмотрите, что можно купить оптом, так выйдет дешевле. Конечно, порой хочется учесть вкусы каждого, но не всегда это выгодно для кошелька. Поэтому целесообразнее купить презенты, которые идут в наборе (обложки для паспорта, подставки под горячее и т.п.), тогда одна единица товара будет стоить меньше, чем, если бы вы покупали эти же предметы по отдельности.
Онлайн-площадки не только предлагают ниже стоимость, но еще постоянно устраивают акции и распродажи, которые можно посмотреть на соответствующих вкладках. Также некоторые продавцы за регистрацию начисляют бонусы в подарок, а потом плюсуют к ним бонусы, которые идут вам от каждой покупки. В итоге накапливается сумма, которую можно потратить на 1 и более презентов.
Кэшбэк – это возврат части денег с покупок. Cashback сервисы – специальные площадки, которые сотрудничают с разными интернет-магазинами, предоставляющими кэшбэк за покупки. Если зарегистрироваться на одном из cashback сервисов, и переходить в нужные магазины через него, то можно получить cashback со всех приобретений. Все кэшбэксервисы работают примерно по одному принципу и, как правило, отличаются набором дополнительных функций и минимальной суммой, которую можно вывести из личного кабинета. Где-то придется накапливать, а где-то можно вывести любую сумму. В этом плане хорошо работает Smarty.sale, т.к. там на счету должно быть всего 5 руб., чтобы можно было перекинуть деньги себе на счет. Кэшбэк за интернет-покупки может выйти неплохой – хватит на дополнительные подарки, оплату телефона, интернета и т.п. На Смартисейл можно посмотреть, какие магазины предлагают повышенный кэшбэк с покупок, а также воспользоваться специальными купонами и промокодами – это дополнительно уменьшит расходы.
Считается, что красиво упакованный подарок – это половина успеха. На самом деле вспомните себя – так ли для вас важно, во что будет завернут презент, когда через несколько секунд вы его распотрошите? Тратиться на дорогую упаковку не имеет смысла. Сейчас обычные полиэтиленовые пакеты очень даже симпатичные. А если покупаете товар из магазина, то наверняка он уже «одет» в фирменный пакет, так почему бы не подарить в нем?
И напоследок: постарайтесь купить все подарки заблаговременно, ведь за неделю ценник в магазинах вырастет. А если боитесь не угадать с презентом, то подарите подарочную карту какого-нибудь магазина, сертификат на посещение того или иного заведения, билет в театр – ведь все любят хорошо и с пользой проводить время.
Обязательно планируйте ваш бюджет на подарки
Подумайте, сколько денег вы готовы потратить на подарки родным, друзьям и коллегам. Обозначьте максимальную сумму и постарайтесь не превышать ее. Распишите, какая должна быть стоимость подарка каждому человеку из вашего списка и найдите презенты, которые будут соответствовать этой цене. Не приобретайте вещи, сувениры, наборы и т.п., поддавшись эмоциям- зачастую все это добро пылится на полках, потому что дарите выв итоге что-то другое.
Не идите в магазин с картой
Как только список подарков составлен, самое время отправляться в магазин. Лучше делать это с наличными в кошельке, а все карты (кредитные, дебетовые) оставлять дома. Почему? Так вы не сможете купить больше, чем запланировали. Перед Новым годом все магазины обязательно запустят акции и предложения, красиво оформят товары на продажу, и у вас будут чесаться руки, чтобы скупить все то, что светиться и блестит. Но с ограниченным бюджетом гораздо больше шансов преодолеть соблазны.
Узнайте, какие акции проводятся в магазинах
Некоторые магазины за покупку одной вещи дарят вторую бесплатно. Например, косметические компании перед праздниками устраивают акции, когда при покупке, скажем, туши, блеск для губ идет в подарок. А это уже целых два подарка! Также обратите внимание на скидку за «сарафанное радио». Например, Ив Роше проводит акцию, в которой большая упаковка духов за 11 тыс. руб. стоит около 1000 руб. Купивший должен поделиться впечатлениями с друзьями и оставить положительный отзыв. Им реклама, а вы с подарком.
Сравнивайте цены перед покупкой
Даже если на товаре красуется надпись об акции, не стоит сразу поддаваться на эту популярную приманку. Не поленитесь, проверьте, сколько стоит этот же товар в других магазинах. Часто бывает, что у соседей аналогичный товар стоит на порядок дешевле, хотя и не является акционным.
Сделайте подарки самостоятельно
Речь не только о вязаных носках и шарфах. Сейчас столько всего можно сделать своими руками, что впору открывать собственный бизнес. Подсмотрите идеи в интернете, изучите мастер-классы. Не обязательно дарить исключительно вещественные предметы, можно испечь новогодние пряники или печенье. Такой эксклюзив обязательно оценят.
Покупайте на новогодних ярмарках и рынках – там товары дешевле
Как правило, все за подарками едут в торговые центры: там удобно, сухо и тепло. Но не забывайте, что дорогостоящая аренда магазинов сказывается на цене товаров. На рынках вы найдете аналогичные вещи и предметы, но их стоимость будет ниже, чем в ТЦ. Новогодние ярмарки – большой простор для фантазии. Там можно купить авторские сувениры, оригинальные вещицы, что-нибудь вкусненькое. Подумайте, может стоит приобрести коллегам не очередной сувенир, а по маленькой баночке меда? Полезно, вкусно и недорого.
Покупайте небольшие подарки в наборе
Если покупаете подарки коллегам, то присмотрите, что можно купить оптом, так выйдет дешевле. Конечно, порой хочется учесть вкусы каждого, но не всегда это выгодно для кошелька. Поэтому целесообразнее купить презенты, которые идут в наборе (обложки для паспорта, подставки под горячее и т.п.), тогда одна единица товара будет стоить меньше, чем, если бы вы покупали эти же предметы по отдельности.
Покупайте в интернет-магазинах
Онлайн-площадки не только предлагают ниже стоимость, но еще постоянно устраивают акции и распродажи, которые можно посмотреть на соответствующих вкладках. Также некоторые продавцы за регистрацию начисляют бонусы в подарок, а потом плюсуют к ним бонусы, которые идут вам от каждой покупки. В итоге накапливается сумма, которую можно потратить на 1 и более презентов.
Покупайте подарки через кэшбэк сервисы
Кэшбэк – это возврат части денег с покупок. Cashback сервисы – специальные площадки, которые сотрудничают с разными интернет-магазинами, предоставляющими кэшбэк за покупки. Если зарегистрироваться на одном из cashback сервисов, и переходить в нужные магазины через него, то можно получить cashback со всех приобретений. Все кэшбэксервисы работают примерно по одному принципу и, как правило, отличаются набором дополнительных функций и минимальной суммой, которую можно вывести из личного кабинета. Где-то придется накапливать, а где-то можно вывести любую сумму. В этом плане хорошо работает Smarty.sale, т.к. там на счету должно быть всего 5 руб., чтобы можно было перекинуть деньги себе на счет. Кэшбэк за интернет-покупки может выйти неплохой – хватит на дополнительные подарки, оплату телефона, интернета и т.п. На Смартисейл можно посмотреть, какие магазины предлагают повышенный кэшбэк с покупок, а также воспользоваться специальными купонами и промокодами – это дополнительно уменьшит расходы.
Не уделяйте столь повышенное внимание упаковке
Считается, что красиво упакованный подарок – это половина успеха. На самом деле вспомните себя – так ли для вас важно, во что будет завернут презент, когда через несколько секунд вы его распотрошите? Тратиться на дорогую упаковку не имеет смысла. Сейчас обычные полиэтиленовые пакеты очень даже симпатичные. А если покупаете товар из магазина, то наверняка он уже «одет» в фирменный пакет, так почему бы не подарить в нем?
И напоследок: постарайтесь купить все подарки заблаговременно, ведь за неделю ценник в магазинах вырастет. А если боитесь не угадать с презентом, то подарите подарочную карту какого-нибудь магазина, сертификат на посещение того или иного заведения, билет в театр – ведь все любят хорошо и с пользой проводить время.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 17:01