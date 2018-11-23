В Москве пройдет двухдневный Форум экспертов и операторов туротрасли
4 декабря в Москве, в отеле Moscow Marriott Royal Aurora начнет работу Форум профессионалов туристической индустрии. Эксперты отрасли и представители крупнейших национальных туроператоров обсудят текущие проекты и задачи индустрии, поделятся опытом работы с российскими и иностранными туристами. Ожидается, что форум за два дня посетят не менее 600 специалистов, пишет «Турпром».
Двухдневная программа будет насыщена многочисленными мероприятиями – панельными дискуссиями, мастер-классами, презентациями и экспертными выступлениями. Отдельно гости и спикеры форума обсудят влияние прошедшего в России Чемпионата мира по футболу FIFA-2018 на туристический имидж Москвы.
«Чтобы эксперты национальной туристической отрасли могли обменяться опытом, очень важно проводить подобные форумы. Современная Москва – одно из наиболее интересных туристических направлений в России. В столице каждый год открываются новые музейные экспозиции, гостиницы, торговые центры, рестораны. Расширяется общественное пространство для комфортного отдыха, центр столицы стал более удобным для туристов. «Столичное» туристическое направление обладает огромным потенциалом для своего развития», – отметила вице-мэр Москвы Наталья Сергунина.
Двухдневная программа будет насыщена многочисленными мероприятиями – панельными дискуссиями, мастер-классами, презентациями и экспертными выступлениями. Отдельно гости и спикеры форума обсудят влияние прошедшего в России Чемпионата мира по футболу FIFA-2018 на туристический имидж Москвы.
«Чтобы эксперты национальной туристической отрасли могли обменяться опытом, очень важно проводить подобные форумы. Современная Москва – одно из наиболее интересных туристических направлений в России. В столице каждый год открываются новые музейные экспозиции, гостиницы, торговые центры, рестораны. Расширяется общественное пространство для комфортного отдыха, центр столицы стал более удобным для туристов. «Столичное» туристическое направление обладает огромным потенциалом для своего развития», – отметила вице-мэр Москвы Наталья Сергунина.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 12:00