АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Знаменитости, которые начали карьеру после 30
EUR 74.80 USD 65.61
Курс валют на 23.11.2018

В Москве пройдет двухдневный Форум экспертов и операторов туротрасли

4 декабря в Москве, в отеле Moscow Marriott Royal Aurora начнет работу Форум профессионалов туристической индустрии. Эксперты отрасли и представители крупнейших национальных туроператоров обсудят текущие проекты и задачи индустрии, поделятся опытом работы с российскими и иностранными туристами. Ожидается, что форум за два дня посетят не менее 600 специалистов, пишет «Турпром».

Двухдневная программа будет насыщена многочисленными мероприятиями – панельными дискуссиями, мастер-классами, презентациями и экспертными выступлениями. Отдельно гости и спикеры форума обсудят влияние прошедшего в России Чемпионата мира по футболу FIFA-2018 на туристический имидж Москвы.
В Москве пройдет двухдневный Форум экспертов и операторов туротрасли

«Чтобы эксперты национальной туристической отрасли могли обменяться опытом, очень важно проводить подобные форумы. Современная Москва – одно из наиболее интересных туристических направлений в России. В столице каждый год открываются новые музейные экспозиции, гостиницы, торговые центры, рестораны. Расширяется общественное пространство для комфортного отдыха, центр столицы стал более удобным для туристов. «Столичное» туристическое направление обладает огромным потенциалом для своего развития», – отметила вице-мэр Москвы Наталья Сергунина.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 12:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Андрей Разин винит в смерти Евгения Осина Наталью
ФСО раскрыла причину взлета вертолета над Кремлем
Беременная Алена Савкина (Рапунцель-младшая)
Татьяна Буланова рассматривает вариант о третьем
В школах России могут появиться психологи для
Яна Поплавская рассказала в Instagram о своём
LG зарегистрировала 3 названия для современных
Вертолет с пятью туристами на борту пропал в
Владелец сгоревшей «Зимней вишни» объявлен в
Главный нарколог России назвал глинтвейн
Ольга Рапунцель не хочет возвращаться во
Исследователь Скотт Уоринг заметил НЛО возле МКС
Составлен ТОП-5 новых устройств для подарков на
Гитарист группы Queen Брайан Мэй раскритиковал
Кресло покойного Хокинга оказало помощь трем
Алексей Чайчиц и Елизавета Триандафилиди отложили
Филипп Киркоров в Instagram сообщил о закрытии
Американка засняла гуманоида-криптида на своём
Анна Нетребко на концерте случайно бросила букет
Верховный суд разрешил изымать единственное жилье
Иван Телегин показал в Instagram редкий
Ольгу Бузову «поймали» на использовании фотошопа
Александр Гудков рассказал, как Григорий Лепс
Живший на прожиточный минимум депутат Николай
Мать Гогена Солнцева заявила, что ему надо отдать
Рыбак заснял взрыв ядерного реактора пришельцев в
Ольга Бузова поделилась пикантным фото с Сейшел
Алексей Панин снимает кино со своей дочерью
В США женщина осталась живой после «внутреннего
Студия Walt Disney представила тизер к ремейку
Просмотреть все новости