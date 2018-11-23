В Москве пройдет двухдневный Форум экспертов и операторов туротрасли





Двухдневная программа будет насыщена многочисленными мероприятиями – панельными дискуссиями, мастер-классами, презентациями и экспертными выступлениями. Отдельно гости и спикеры форума обсудят влияние прошедшего в России Чемпионата мира по футболу FIFA-2018 на туристический имидж Москвы.«Чтобы эксперты национальной туристической отрасли могли обменяться опытом, очень важно проводить подобные форумы. Современная Москва – одно из наиболее интересных туристических направлений в России. В столице каждый год открываются новые музейные экспозиции, гостиницы, торговые центры, рестораны. Расширяется общественное пространство для комфортного отдыха, центр столицы стал более удобным для туристов. «Столичное» туристическое направление обладает огромным потенциалом для своего развития», – отметила вице-мэр Москвы Наталья Сергунина.