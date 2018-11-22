Стать миллиардером в Новый год может каждый
Представители «Русского лото» объявили дату розыгрыша одного миллиарда рублей – тираж пройдет 1-го января. В предстоящей игре будут разыграны один миллиард рублей и еще более 100 призов в размере одного миллиона рублей.
Был получен комментарий Варвары Басанович, руководителя отдела маркетинга АО «ТК «Центр», в котором она рассказала, что Джек-пот в новогодней игре будет разыгран обязательно в одном из туров. Получается, что разбогатеть в Новом году сможет каждый житель страны, который приобретет лотерейный билет стоимостью всего 150 рублей, сообщает «Комсомольская правда».
Многолетний ведущий «Русского лото» Михаил Борисович Борисов с радостью пригласил всех жителей страны лично поучаствовать в историческом розыгрыше баснословного Джек-пота. Как заметил ведущий, новогодние турниры стали для россиян настоящей новогодней традицией и заветный билет на праздничный розыгрыш является настоящим подарком.
Напомним, что розыгрыш новогоднего Джек-пота пройдет 1-го января на одном из государственных каналов.
Был получен комментарий Варвары Басанович, руководителя отдела маркетинга АО «ТК «Центр», в котором она рассказала, что Джек-пот в новогодней игре будет разыгран обязательно в одном из туров. Получается, что разбогатеть в Новом году сможет каждый житель страны, который приобретет лотерейный билет стоимостью всего 150 рублей, сообщает «Комсомольская правда».
Многолетний ведущий «Русского лото» Михаил Борисович Борисов с радостью пригласил всех жителей страны лично поучаствовать в историческом розыгрыше баснословного Джек-пота. Как заметил ведущий, новогодние турниры стали для россиян настоящей новогодней традицией и заветный билет на праздничный розыгрыш является настоящим подарком.
Напомним, что розыгрыш новогоднего Джек-пота пройдет 1-го января на одном из государственных каналов.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 14:51