Топ лучших предложений в день Черной пятницы
Ноябрь месяц является традиционным временем для проведения Черной пятницы. Это период заманчивых скидок и выгодных предложений. Заказывая товары через кэшбэк сервис LetyShops в интернет магазинах, клиент получает на персональный счет возврат части денег. В канун ЧП проводится розыгрыш ценных призов для всех клиентов ресурса. Чего же ожидать в 2018 году? Какие акции будут доступны?
Прошлая Черная пятница была незабываемой. На сервисе Летишопс было зарегистрировано более четверти миллиона заказов на различные товары. Максимальный кэшбэк при этом составил 46,6 тыс. рублей. Огромное количество людей приобрели необходимые товары со скидкой и получили возврат средств. Особенно довольными остались участники акции, которые стали обладателями ценных призов. В первую очередь это касается парня, который выиграл новый автомобиль Smart.
Среди 46 762 участников розыгрыша было выбрано 86 счастливчиков, которые получили пылесосы, колонки, павербенки, наушники и качественные электронные книги. Организаторы мероприятия оценили преимущества масштабной акции и добавили новые фишки на 2018 год. Ожидается, что новая акция будет ярче и богаче. На призовой фонд выделено больше денег, чем раньше.
Если вы решились на участие в распродаже этого года, перед совершением покупки не забудьте активировать кэшбэк. Скидки очень приятны сами по себе, а вот возврат части денег – вдвойне.
Черная пятница 2018 – это настоящий праздник для любителей шопинга. Большая часть людей планируют крупные приобретения заранее. В Black Friday скидки достигают до 70% и более. Наиболее популярными покупками в этот день являются:
бытовая техника (блендеры, мультиварки, СВЧ печи, гриль и пр.); электронные устройства (смартфоны, планшеты, ПК, навигаторы и т.п.); одежда или обувь; косметические средства; игрушки для детей.
На территории стран постсоветского пространства в ЧП отлично продаются гаджеты. Рекорды побил фитнес-браслет Xiaomi и интерактивный планшет Mobiloo. В лидеры также можно записать электрический лобзик «Bort». Среди средств личной гигиены большим спросом пользуется зубная щетка Oral B.
В 2017 году на территории США рекорды продаж побил плюшевый мишка и игра «Hexbug Battlebots Arena» (битва роботов). Американские родители заказывали подарки детям к Рождеству.
Для своих пользователей кэшбэк-сервис каждый год проводит масштабные акции с лучшими скидками. Зарегистрированные клиенты, экономят на скидках и получают возврат денег. Собранные на счету средства можно будет потратить на различные товары.
Как же успеть купить все необходимое? Возьмите на вооружение следующие советы:
1. определитесь с суммой, которую вы готовы потратить;
2. наиболее популярные товары продаются в первые часы акции. Поэтому заранее ознакомьтесь с списком интересующих товаров и цен на них. После этого составьте список важных покупок;
3. вечером в канун старта акции зайдите на Летишопс и посетите интересующие магазины. Как только начнется ЧП, делайте закупки;
4. не тратьте время на яркие вывески и рекламу товаров, которые вам не нужны. Ознакомиться с данной информацией можно после оформления заказа.
Для мониторинга динамики цен на различные товары, используйте специальное расширение сервиса LetyShops. При помощи функционала вы сможете проанализировать стоимость товара до распродажи и текущий уровень скидок. Оформив покупку через кэшбэк-сервис, вы автоматически становитесь участником ежегодного розыгрыша призов в Black Friday.
Бывалые пользователи специально ищут в сети специальные промокоды. При помощи комбинаций из цифр и букв можно получить дополнительную скидку. Клиент экономит на доставке или получает дополнительный подарок, бонус. Найти такую информацию можно в официальных рассылках от магазинов и на площадках партнеров, где выставляются различные публикации. Альтернативным источником выступают сайты агрегаторы. Таким образом, выгода от покупок в черную пятницу становится большей.
Возьмите на вооружение, что многие интернет-магазины после основной распродажи проводят киберпонедельник. Отношение людей к данному предложению также позитивное, так как на менее популярные остатки товаров также действует скидка.
Особенности проведения акции
Как прошла распродажа 2017? Прогноз на 2018 год
Прошлая Черная пятница была незабываемой. На сервисе Летишопс было зарегистрировано более четверти миллиона заказов на различные товары. Максимальный кэшбэк при этом составил 46,6 тыс. рублей. Огромное количество людей приобрели необходимые товары со скидкой и получили возврат средств. Особенно довольными остались участники акции, которые стали обладателями ценных призов. В первую очередь это касается парня, который выиграл новый автомобиль Smart.
Среди 46 762 участников розыгрыша было выбрано 86 счастливчиков, которые получили пылесосы, колонки, павербенки, наушники и качественные электронные книги. Организаторы мероприятия оценили преимущества масштабной акции и добавили новые фишки на 2018 год. Ожидается, что новая акция будет ярче и богаче. На призовой фонд выделено больше денег, чем раньше.
Если вы решились на участие в распродаже этого года, перед совершением покупки не забудьте активировать кэшбэк. Скидки очень приятны сами по себе, а вот возврат части денег – вдвойне.
Наиболее востребованные товары
Черная пятница 2018 – это настоящий праздник для любителей шопинга. Большая часть людей планируют крупные приобретения заранее. В Black Friday скидки достигают до 70% и более. Наиболее популярными покупками в этот день являются:
На территории стран постсоветского пространства в ЧП отлично продаются гаджеты. Рекорды побил фитнес-браслет Xiaomi и интерактивный планшет Mobiloo. В лидеры также можно записать электрический лобзик «Bort». Среди средств личной гигиены большим спросом пользуется зубная щетка Oral B.
В 2017 году на территории США рекорды продаж побил плюшевый мишка и игра «Hexbug Battlebots Arena» (битва роботов). Американские родители заказывали подарки детям к Рождеству.
Секреты подготовки к распродаже
Для своих пользователей кэшбэк-сервис каждый год проводит масштабные акции с лучшими скидками. Зарегистрированные клиенты, экономят на скидках и получают возврат денег. Собранные на счету средства можно будет потратить на различные товары.
Как же успеть купить все необходимое? Возьмите на вооружение следующие советы:
1. определитесь с суммой, которую вы готовы потратить;
2. наиболее популярные товары продаются в первые часы акции. Поэтому заранее ознакомьтесь с списком интересующих товаров и цен на них. После этого составьте список важных покупок;
3. вечером в канун старта акции зайдите на Летишопс и посетите интересующие магазины. Как только начнется ЧП, делайте закупки;
4. не тратьте время на яркие вывески и рекламу товаров, которые вам не нужны. Ознакомиться с данной информацией можно после оформления заказа.
Для мониторинга динамики цен на различные товары, используйте специальное расширение сервиса LetyShops. При помощи функционала вы сможете проанализировать стоимость товара до распродажи и текущий уровень скидок. Оформив покупку через кэшбэк-сервис, вы автоматически становитесь участником ежегодного розыгрыша призов в Black Friday.
Бывалые пользователи специально ищут в сети специальные промокоды. При помощи комбинаций из цифр и букв можно получить дополнительную скидку. Клиент экономит на доставке или получает дополнительный подарок, бонус. Найти такую информацию можно в официальных рассылках от магазинов и на площадках партнеров, где выставляются различные публикации. Альтернативным источником выступают сайты агрегаторы. Таким образом, выгода от покупок в черную пятницу становится большей.
Возьмите на вооружение, что многие интернет-магазины после основной распродажи проводят киберпонедельник. Отношение людей к данному предложению также позитивное, так как на менее популярные остатки товаров также действует скидка.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 13:33