Скандально известная Лариса Копенкина отбила жениха у модели Дарьи Лымарь





Скандально известная бизнесвумен Лариса Копенкина заявила о своём новом романе. На сей раз её избранником стал 49-летний бизнесмен Олег Семёнов. Позже выяснилось, что замуж за Семёнова собирается и молодая модель Дарья Лымарь. Но после того, как она узнала из СМИ о его романе с Копенкиной, решила с помощью одной из передач вывести участников любовного треугольника на «чистую воду».Копенкина рассказала о том, что её роману с Семёновым уже два года, но скандальная леди пока не решила, готова ли выйти за него замуж. Сам Семёнов остался недоволен приходом в студию Лымарь и заявил, что у них был роман, но он уже в прошлом.Позже выяснилось, что Дарья использовала бизнесмена и была с ним только ради денег, на что Олег Семёнов заметил, что подозревал об этом и, наконец, получил подтверждение. Но на этом история не закончилась. Зрители заподозрили Семёнова в том, что он пользуется именем Копенкиной ради популярности. Он это отрицал, но детектор лжи показал, что зрители были правы. Лариса спокойно к этому отнеслась и заявила, что у неё есть другой мужчина, и она его любит.