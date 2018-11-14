АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Уровень уличного насилия в США растёт в более тёплые зимы
EUR 76.07 USD 67.68
Курс валют на 14.11.2018

Скандально известная Лариса Копенкина отбила жениха у модели Дарьи Лымарь

Недавно в одной из передач стало известно о том, что 63-летняя Лариса Копенкина, ставшая популярной после скандального брака с Прохором Шаляпиным, отбила жениха у 23-летней модели Дарьи Лымарь.

Скандально известная Лариса Копенкина отбила жениха у модели Дарьи Лымарь

Скандально известная бизнесвумен Лариса Копенкина заявила о своём новом романе. На сей раз её избранником стал 49-летний бизнесмен Олег Семёнов. Позже выяснилось, что замуж за Семёнова собирается и молодая модель Дарья Лымарь. Но после того, как она узнала из СМИ о его романе с Копенкиной, решила с помощью одной из передач вывести участников любовного треугольника на «чистую воду».

Копенкина рассказала о том, что её роману с Семёновым уже два года, но скандальная леди пока не решила, готова ли выйти за него замуж. Сам Семёнов остался недоволен приходом в студию Лымарь и заявил, что у них был роман, но он уже в прошлом.

Позже выяснилось, что Дарья использовала бизнесмена и была с ним только ради денег, на что Олег Семёнов заметил, что подозревал об этом и, наконец, получил подтверждение. Но на этом история не закончилась. Зрители заподозрили Семёнова в том, что он пользуется именем Копенкиной ради популярности. Он это отрицал, но детектор лжи показал, что зрители были правы. Лариса спокойно к этому отнеслась и заявила, что у неё есть другой мужчина, и она его любит.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 20:49

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Разработчики Unit-E анонсировали мини-консоль PC
Британские учёные заявили, что стресс на работе
Новые блюда попробуют пассажиры авиакомпании
У Юлии Савичевой во время беременности
В Сети появился первый трейлер Harry Potter:
Ученые выяснили, что холодный климат увеличивает
Хакеры выставили на продажу данные банковских
Вторая жена помогла Виктору Коклюшкину победить
Опубликован список самых доступных авто с АКПП
Ученые: Известная галактика оказалась «матрёшкой»
В Bank of America запатентовали систему хранения
iPhone X взорвался в процессе обновления на iOS
Volvo рассказала о новинках для российского рынка
Анастасию Решетову раскритиковали в Instagram за
Индия запустила ракету с новым спутником связи
В Греции археологи обнаружили остатки древнего
В Samsung запатентовали первый складной планшет,
Zotye в 2020 году выйдет на американский рынок
Учёные объяснили загадочное исчезновение древней
Hyundai начнет в России продажи обновленного
Звезда "Дома-2" Саша Черно опять нарастила волосы
В новой песне Алеся Кафельникова намекнула, что
Учёные NASA увидели на снимках Юпитера
Xiaomi представила в России самый дорогой
Саша Черно призналась, что её жизнь после
Эксперт прокомментировал угрозы США помешать
Представлены первые в мире напечатанные на
Сергей Шнуров наставлял участницу шоу "Голос" и
Владу Кадони будет сложно найти работу за
Сергей Жуков устроил жене поездку по ночной Москве
Просмотреть все новости