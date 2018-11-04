Глава ЕЕК Вячеслав Моше Кантор: при поддержке Центра по безопасности ЕЕК еврейские общины США смогут повысить свою безопасность
После трагедии в Питтсбурге, где в ходе стрельбы в синагоге погибло 11 человек, Центр по безопасности и противодействию кризисам Европейского еврейского конгресса (Security and Crisis Centre, SACC), возглавляемого Вячеславом Моше Кантором, предложил еврейским общинам США свои практические навыки и опыт по внедрению технологий, обеспечивающих безопасность.
«К сожалению, европейским еврейским общинам приходилось не раз сталкиваться с подобными нападениями, - заявил президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор. – Мы предлагаем нашу помощь американской общине в том, как лучше защитить себя и как справляться с любыми кризисными ситуациями в будущем. Мы подготовили и внедряем специальные методику и технологии, которые позволяют минимизировать последствия терактов, а порой и предотвратить их».
«Нападения на еврейские общины во Франции, Бельгии и Дании в последние годы преподали нам тяжёлый урок того, как нужно поддерживать баланс между требованиями безопасности и в то же время стараться, чтобы еврейская жизнь продолжалась в нормальном режиме, насколько это возможно», - добавил Вячеслав Моше Кантор.
Программа была разработана специалистами Центра по безопасности и противодействию кризисам Европейского еврейского конгресса (Security and Crisis Centre), в числе которых - признанные мировые эксперты в области управления кризисными ситуациями и ветераны правоохранительных органов из разных стран.
«Наша доктрина безопасности была сформирована в результате детального мониторинга террористических актов и нападений последних десятилетий, - подчеркнул генеральный директор SACC Офир Ревах. – Мы уже начали консультации и обмен опытом с нашими американскими коллегами. Американские евреи сейчас находятся в самом начале долгого пути, но им не нужно заново изобретать велосипед, поскольку мы можем им помочь существенно сократить этот путь за счёт наших знаний, опыта и практических навыков».
SACC намерена помочь еврейским общинам США сформировать и обучить команды быстрого реагирования в кризисных ситуациях, а также окажет техническую и аналитическую поддержку, чтобы подготовить их к действиям в любой ситуации, будь то теракт или стихийное бедствие. Кроме того, SACC планирует организовать учебные семинары и конференции, чтобы укрепить связи между еврейскими общинами, экспертами по безопасности и официальными лицами для обеспечения максимального уровня взаимодействия во время чрезвычайных ситуаций.
В сентябре SACC начал публикацию серии из десяти видеороликов под названием «Программа информирования по вопросам безопасности» (#TogetherWeAreSafer). Цель этой инициативы – просветить самую широкую аудиторию в вопросах безопасности, подготовить людей к возможным угрозам и разъяснить, как вести себя при чрезвычайных ситуациях. Обучающие ролики посвящены таким темам, как распознание подозрительных предметов или поведения, действия при угрозах на дороге, предотвращение похищения человека, информационная безопасность, поведение в сети интернет и так далее.
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Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) учрежден в 1986 году и является единственным представительским органом еврейских общин всей Европы. ЕЕК работает с национальными правительствами, институтами Европейского Союза и Советом Европы. Штаб-квартира ЕЕК расположена в Брюсселе. ЕЕК объединяет и координирует работу более 40 национальных еврейских общин в Европе, насчитывающих более двух миллионов евреев. С июня 2007 года Президентом Европейского еврейского конгресса является Вячеслав Моше Кантор. Он был переизбран на этот пост в 2008, 2012 и 2016 году на четырёхлетний срок.
Подробнее: https://eurojewcong.org/who-we-are/moshe-kantor-ejc-president/
Сайт Центра по безопасности и противодействию кризисам при ЕЕК: https://sacc-ejc.org/
«К сожалению, европейским еврейским общинам приходилось не раз сталкиваться с подобными нападениями, - заявил президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор. – Мы предлагаем нашу помощь американской общине в том, как лучше защитить себя и как справляться с любыми кризисными ситуациями в будущем. Мы подготовили и внедряем специальные методику и технологии, которые позволяют минимизировать последствия терактов, а порой и предотвратить их».
«Нападения на еврейские общины во Франции, Бельгии и Дании в последние годы преподали нам тяжёлый урок того, как нужно поддерживать баланс между требованиями безопасности и в то же время стараться, чтобы еврейская жизнь продолжалась в нормальном режиме, насколько это возможно», - добавил Вячеслав Моше Кантор.
Программа была разработана специалистами Центра по безопасности и противодействию кризисам Европейского еврейского конгресса (Security and Crisis Centre), в числе которых - признанные мировые эксперты в области управления кризисными ситуациями и ветераны правоохранительных органов из разных стран.
«Наша доктрина безопасности была сформирована в результате детального мониторинга террористических актов и нападений последних десятилетий, - подчеркнул генеральный директор SACC Офир Ревах. – Мы уже начали консультации и обмен опытом с нашими американскими коллегами. Американские евреи сейчас находятся в самом начале долгого пути, но им не нужно заново изобретать велосипед, поскольку мы можем им помочь существенно сократить этот путь за счёт наших знаний, опыта и практических навыков».
SACC намерена помочь еврейским общинам США сформировать и обучить команды быстрого реагирования в кризисных ситуациях, а также окажет техническую и аналитическую поддержку, чтобы подготовить их к действиям в любой ситуации, будь то теракт или стихийное бедствие. Кроме того, SACC планирует организовать учебные семинары и конференции, чтобы укрепить связи между еврейскими общинами, экспертами по безопасности и официальными лицами для обеспечения максимального уровня взаимодействия во время чрезвычайных ситуаций.
В сентябре SACC начал публикацию серии из десяти видеороликов под названием «Программа информирования по вопросам безопасности» (#TogetherWeAreSafer). Цель этой инициативы – просветить самую широкую аудиторию в вопросах безопасности, подготовить людей к возможным угрозам и разъяснить, как вести себя при чрезвычайных ситуациях. Обучающие ролики посвящены таким темам, как распознание подозрительных предметов или поведения, действия при угрозах на дороге, предотвращение похищения человека, информационная безопасность, поведение в сети интернет и так далее.
* * *
Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) учрежден в 1986 году и является единственным представительским органом еврейских общин всей Европы. ЕЕК работает с национальными правительствами, институтами Европейского Союза и Советом Европы. Штаб-квартира ЕЕК расположена в Брюсселе. ЕЕК объединяет и координирует работу более 40 национальных еврейских общин в Европе, насчитывающих более двух миллионов евреев. С июня 2007 года Президентом Европейского еврейского конгресса является Вячеслав Моше Кантор. Он был переизбран на этот пост в 2008, 2012 и 2016 году на четырёхлетний срок.
Подробнее: https://eurojewcong.org/who-we-are/moshe-kantor-ejc-president/
Сайт Центра по безопасности и противодействию кризисам при ЕЕК: https://sacc-ejc.org/
Общество
Добавил: admin Сегодня, 19:07