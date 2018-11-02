Глава ЕЕК Вячеслав Моше Кантор: «Трагедия в Питтсбурге показала, как важна охрана еврейских организаций»





«Этот поистине варварский акт показывает, как легко антисемитизм может перейти от риторики ненависти к проявлениям крайней жестокости, - заявил президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор, комментируя трагедию. – От крика «смерть евреям» до настоящей крови и жертв всего один шаг!»Свои соболезнования и слова сочувствия пострадавшим и их семьям передали все Еврейские общины Европы, а также выразили солидарность с еврейской общиной США в это тяжёлое время.«Эта трагедия наглядно показала, как важно, чтобы синагоги, еврейские школы и общинные центры по всему миру продолжали получать защиту со стороны властей и местных волонтёрских групп», - добавил президент ЕЕК* * *