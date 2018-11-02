Глава ЕЕК Вячеслав Моше Кантор: «Трагедия в Питтсбурге показала, как важна охрана еврейских организаций»
Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) и его президент Вячеслав Моше Кантор выразили глубокое потрясение и скорбь в связи с кровавым нападением на синагогу «Древо жизни» в Питтсбурге 27 октября. В ходе стрельбы, открытой по прихожанам синагоги прямо во время службы, погибло 11 человек.
«Этот поистине варварский акт показывает, как легко антисемитизм может перейти от риторики ненависти к проявлениям крайней жестокости, - заявил президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор, комментируя трагедию. – От крика «смерть евреям» до настоящей крови и жертв всего один шаг!»
Свои соболезнования и слова сочувствия пострадавшим и их семьям передали все Еврейские общины Европы, а также выразили солидарность с еврейской общиной США в это тяжёлое время.
«Эта трагедия наглядно показала, как важно, чтобы синагоги, еврейские школы и общинные центры по всему миру продолжали получать защиту со стороны властей и местных волонтёрских групп», - добавил президент ЕЕК
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Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) учрежден в 1986 году и является единственным представительским органом еврейских общин всей Европы. ЕЕК работает с национальными правительствами, институтами Европейского Союза и Советом Европы. Штаб-квартира ЕЕК расположена в Брюсселе. ЕЕК объединяет и координирует работу более 40 национальных еврейских общин в Европе, насчитывающих более двух миллионов евреев. С июня 2007 года Президентом Европейского еврейского конгресса является Вячеслав Моше Кантор. Он был переизбран на этот пост в 2008, 2012 и 2016 году на четырёхлетний срок.
Подробнее: https://eurojewcong.org/who-we-are/moshe-kantor-ejc-president/
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 20:15