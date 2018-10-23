Денис Лагутенко о преимуществах франчайзинга для успеха в nail-сфере





Франшиза стремительно вытесняет традиционную модель организации бизнеса с открытием филиалов в разных городах, регионах и странах. Об этом свидетельствует опыт Дениса Лагутенко @den_lagutenko – основателя одной из крупнейших CPA-сетей и признанного эксперта по выходу на международные рынки и масштабированию бизнеса.Опыт Дениса показывает, что распространить свою деятельность на другие страны не так сложно. Главное – систематизировать бизнес и грамотно использовать франчайзинг как стратегию его масштабирования.Во-первых, франчайзинг предоставляет практически те же возможности, что и традиционное открытие филиала, но расходы в данном случае «головной офис» несет гораздо меньшие, чем при открытии филиалов.Во-вторых, в модели франчайзинга увеличивается объем общего сбыта и закупок, растет доходность компании. В отличие от филиалов, количество франшиз может быть неограниченным, и это также очень важное отличие в пользу франчайзинга.В-третьих, франчайзинг подразумевает более современную и гибкую мотивацию своих организаторов. Предприниматели, приобретающие франшизу компании, куда более мотивированы к развитию, чем наемные менеджеры, руководящие филиалами, даже если последним платить очень большую заработную плату.Как распространить свою деятельность на другие страны? Нужно понять, что в каждой стране – одни и те же потребности. Люди живут везде примерно одинаково, а глобализация культуры и экономики делает их интересы и запросы очень схожими. Поэтому если правильно систематизировать бизнес, можно очень быстро добиться успеха на самых экзотических рынках.Приведем такой пример – Starbucks. Если вы любите в путешествиях заглядывать туда на чашечку хорошего кофе, вы знаете, что стилистика, интерьер и качество продукции будет стабильно одинаковым в любой стране.Секрет успеха заключается в том, что этот бизнес был очень грамотно систематизирован и стал продвигаться в других странах и даже на других континентах. Результатом стал глобальный охват. Сейчас этот бренд узнаваем везде – от Латинской Америки до Тихоокеанских островов. Любой потребитель в самых разных странах мира знает, что в кофейне Starbucks ему предложат качественный кофе, вкусные булочки. И он идет за ними. Приезжая в любую страну мира в качестве туриста или по работе, потребитель ищет привычную ему Starbucks, вбивает название бренда в своем гаджете и получает сведения о местонахождении кофейни.Если мы будем говорить о nail-сфере, то здесь все обстоит примерно также. Люди во всем мире имеют каждодневную потребность в данной услуге. Однако сложилось так, что сейчас в России бьюти-сервис развит очень хорошо. Многие россиянки, постоянно проживающие за пределами нашей страны, периодически приезжают в Москву именно с целью сделать определенные процедуры, которые им интересны, а затем уезжают домой. Следовательно, в других странах есть запрос на nail-индустрию, и если действовать правильно, продумать системный бизнес в данной сфере, то можно добиться очень больших успехов.Сейчас мы занимаемся как раз продвижением нашего бизнеса за пределами страны. В январе 2019 года будет открыт первый салон в Соединенных Штатах, в перспективе планируется открытие сети салонов в европейских странах. Наш продукт близок девушкам в каждой стране мира. И девушка, приезжая в другую страну и нуждаясь в услугах в nail-сфере, уже знает, куда ей надо идти. То есть, система функционирует по примеру Starbucks – девушка забивает в гаджет название салона, узнает его расположение и приходит в качестве клиента.Все очень просто и столь же эффективно. Главное – оказывать качественные услуги, которые бы действительно запоминались клиентам, и грамотно продвигать их в других странах. Самое интересное, что пока по данным схемам работает в основном система общественного питания, а в той же бьюти-индустрии систематизация и масштабирование бизнеса пока не вышли на такой уровень. Есть пространство, есть схемы для деятельности – дерзайте, все впереди! Можно взять франшизу и попробовать открыть бизнес в своей стране, опираясь на уже готовые возможности. Интернет, онлайн-технологии обеспечат всю коммуникационную составляющую этого процесса. Онлайн-технологии позволяют создавать сервисы, которые объединяют разрозненных исполнителей, поставщиков товаров и услуг. В рамках площадок они получают возможность поиска клиентов, выбирая их в соответствии с назначенными характеристиками целевой аудитории.Таким образом, в современных условиях создание франшизы, действующей с опорой на онлайн-технологии, но обладающей качественными характеристиками системного бизнеса, становится куда более выгодным проектом, чем развитие традиционного бизнеса с сетью филиалов. Благодаря онлайн-технологиям, франшизы можно открывать в других странах, тем более что проблемы там в целом схожи с нашими, потребительские запросы также аналогичны с некоторыми нюансами, поэтому все дело остается лишь за общим анализом рынка и формированием маркетинговой стратегии.