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Василисе Володиной на съёмках программы «Давай поженимся» стало плохо

Василиса Володина во время съёмок передачи «Давай поженимся» почувствовала сильное недомогание. В вязи с этим в студию вызвали машину «Скорой помощи», медики сделали ей укол, а после завершения рабочего дня астролог обратилась в клинику.

Василисе Володиной на съёмках программы «Давай поженимся» стало плохо


На своей странице в Instagram Василиса Володина обнародовала пост, в котором сообщила о том, что чувствует себя сейчас хорошо. Причиной своей госпитализации она назвала необычную реакцию организма на антибиотики, которые ей прописали врачи. Астролог программы «Давай поженимся» в сентябре заболела и обратилась к доктору за помощью, который назначил её лечение, без учёта индивидуальной особенности организма. В результате она попала в больницу, где у телеведущей появилось время для чтения книг.

На странице в социальной сети Василиса Володина выложила фотографию, на которой она запечатлена на больничной койке. В описании к снимку ведущая отметила, что фанатам не стоит переживать по поводу её здоровья. В настоящее время состояние астролога значительно улучшилось, чувствует она себя весёлой и бодрой.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 08:55
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