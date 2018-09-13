Василисе Володиной на съёмках программы «Давай поженимся» стало плохо

На своей странице в Instagram Василиса Володина обнародовала пост, в котором сообщила о том, что чувствует себя сейчас хорошо. Причиной своей госпитализации она назвала необычную реакцию организма на антибиотики, которые ей прописали врачи. Астролог программы «Давай поженимся» в сентябре заболела и обратилась к доктору за помощью, который назначил её лечение, без учёта индивидуальной особенности организма. В результате она попала в больницу, где у телеведущей появилось время для чтения книг.На странице в социальной сети Василиса Володина выложила фотографию, на которой она запечатлена на больничной койке. В описании к снимку ведущая отметила, что фанатам не стоит переживать по поводу её здоровья. В настоящее время состояние астролога значительно улучшилось, чувствует она себя весёлой и бодрой.