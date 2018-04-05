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Как отдыхаем на майские праздники 2018: праздничные и выходные дни, переносы, официальные выходные календарь

Совсем недавно, Роструд поделился со всеми расписанием праздников на май и июнь. В первую неделю мая, в России будет отмечаться праздники труда и весны, таким образом рабочих дня на этой недели будет всего два - четверг и пятница.

Сразу стоит отметить, что праздничными будут так же следующие числа: 29-30 апреля, 1-2 мая, 9 мая.
Как отдыхаем на майские праздники 2018: праздничные и выходные дни, переносы, официальные выходные календарь

30 апреля, в этом году, станет не рабочим днем, связано это с переносом субботнего выходного, это 28 апреля. Похожая ситуация и со 2 мая, только перенос в этом случае будет связан с праздничным выходным 7 января. В свою очередь, 28 апреля будет самым обычным рабочим днем.

В предпраздничные дни, все граждане России будут работать по сокращенному графику.

День Победы (9 мая) условно разобьет неделю на две равные половины, это 7-8 мая и 10-11 мая. Таким образом, на этой недели будет только 4 рабочих дня.

Роструд также проинформировал всех о праздничных днях в начале июня. Длинные выходные будут благодаря Дню России (12 июня). Этим днем будет вторник, а выходные дни будут начинаться с воскресенья. Понедельник будет нерабочим днем по причине переноса субботнего выходного.

Как отдыхаем на майские праздники 2018: праздничные и выходные дни, переносы, официальные выходные календарь
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Общество
Добавил: Роман Сегодня, 18:36
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