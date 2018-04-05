Выходные в мае 2018: как отдыхаем на майские праздники, пишут СМИ

Как сообщает нам ведомство, майские выходные будут длительными и равняться 4 полноценным выходным дням, а именно с 29 апреля по 2 мая 2018 года граждане не будут работать! В субботу - 28 апреля рабочий день будет являться сокращенным на 1 час рабочим днем , и следующий понедельник - 30 апреля будет выходным!2 мая так же будет полноценным выходным днем , так как 7 января 2018 года был рабочим и был проведен перенос праздничного выходного дня!Россияне будут отдыхать 4 дня подряд. А вот 3 мая уже будет рабочим днем , в четверг нужно будет выходить на работу после волны майских праздников.Следующим значимым праздником для РФ будет 9 мая! Государство выделило 1 выходной день. Для всех работающих вторник 8 мая станет сокращенным рабочим днем, а 9 - полноценным выходным! Рабочие дни начинаются с 10 мая 2018 года.