Вербное воскресенье 2018: что нельзя делать, традиции, приметы

Название Пальмовое воскресенье больше подходит этому празднику, так как существует легенда, указывающая на принадлежность пальмы к деревьям, наделенным определенной силой. В тридцатом году нашей эры Иисус прибыл в Иерусалим, чтобы вылечить собравшихся в храме евреев от болезней, отвести от них порчу. В дар от избавившихся от недугов людей спаситель получил одежду и ветку пальмы. Считалось, что оно передает земле магическую силу, с которой приходят богатые урожаи.Накануне необходимо сорвать веточку вербы и принести в дом, и только утром осветить в церкви. Если нарушить порядок, она не обретет своей силы, позволяющей исцелять, приносить урожай, и главное свое свойство – способность отгонять злых духов. Так же освященная ветка этого растения способна исцелять животных. Для этого достаточно предложить им съесть чудесную вербу.Отмечался праздник скромно. Полагалось угощаться лишь кашей, гречневыми блинами. Ведь этот день выпадал на время, когда душа человека очищается. Не принято было даже вязать, шить, убираться. А вот пересадка растений, по представлениям верующих, допускалась, потому как сулила богатство.Что же делать с веткой вербы по завершении праздника? Согласно древним традициям и знаниям церковнослужителей, она должна храниться у иконы ровно один год, накапливая отрицательную энергию, и только потом сжигаться. Еще можно отнести ветку в церковь, положить на воду, или отнести к могилам родственников. Если же просто выбросить ее, это повлечет за собой много неприятностей. Достаток человека может ухудшиться, он даже может заболеть.Если на Вербное воскресенье выдался теплый день, значит, этим летом стоит ждать большой урожай фруктов;Праздничный день выдался ветряным, лето будет холодным;Снежный день? Хозяевам стоит ждать большой урожай хлеба;Если попалась цветущая ветка вербы, с большим количеством распустившихся почек, урожай будет богатым;