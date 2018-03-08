Смс с 8 Марта 2017 короткие и прикольные

Смс с 8 марта красивые, короткие, прикольные

В 1910 году известная коммунистка и реформатор Клара Цеткин выступила с предложением учредить Всемирный День солидарности женщин. Борьба за права всех трудящихся женщин! Вот главная идея и цель праздника. В разные дни марта первые пару лет отмечали данное торжество. 8 марта 1914 года женский пол нескольких стран одновременно стали бороться за свои права и полномочия. Несмотря на это, официально ООН утвердил Международный Женский день в 1977 году.В данный момент праздник трансформировался в цветочное почтение прекрасного пола, утратив при этом всю политическую окраску. Вот и вся краткая история 8 Марта.Подснежники склонились пред тобою,Сегодня ведь пришло восьмое марта.Тебе желаю жить всегда с любовью,И быть красивой словно Клеопатра!***В прекрасный день восьмого марта,Желаю девушкам всем я,Прежде всего любви и счастья,Улыбок радостных сполна.Не знай забот, живи счастливо,Чтоб говорили все всегда:Как эта женщина красива,Как бесконечно молода!***С днем 8 Марта! С праздником весенним!Льется пусть повсюду Звонкое веселье!Пусть сияет солнце! Пусть уйдут морозы!Пусть прогонит зиму Веточка мимозы!***Пусть первый подснежникПодарит Вам нежность!Весеннее солнце подарит тепло!А мартовский ветер подарит надежду,И счастье, и радость, и только добро!