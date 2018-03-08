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Смс с 8 Марта 2017 короткие и прикольные

8 марта 1901 года американские домохозяйки необычным образом начали борьбу за законное равноправие с мужчинами. В тот день женщины нарушили обычную чикагскую тишину уличным грохотом пустых кастрюль и ведер.
Смс с 8 Марта 2017 короткие и прикольные

В 1910 году известная коммунистка и реформатор Клара Цеткин выступила с предложением учредить Всемирный День солидарности женщин. Борьба за права всех трудящихся женщин! Вот главная идея и цель праздника. В разные дни марта первые пару лет отмечали данное торжество. 8 марта 1914 года женский пол нескольких стран одновременно стали бороться за свои права и полномочия. Несмотря на это, официально ООН утвердил Международный Женский день в 1977 году.

В данный момент праздник трансформировался в цветочное почтение прекрасного пола, утратив при этом всю политическую окраску. Вот и вся краткая история 8 Марта.

Смс с 8 марта красивые, короткие, прикольные


Подснежники склонились пред тобою,
Сегодня ведь пришло восьмое марта.
Тебе желаю жить всегда с любовью,
И быть красивой словно Клеопатра!

***

В прекрасный день восьмого марта,
Желаю девушкам всем я,
Прежде всего любви и счастья,
Улыбок радостных сполна.

Поздравления С 8 Марта,8 марта, открытки с 8 марта
Не знай забот, живи счастливо,
Чтоб говорили все всегда:
Как эта женщина красива,
Как бесконечно молода!

***

С днем 8 Марта! С праздником весенним!
Льется пусть повсюду Звонкое веселье!
Пусть сияет солнце! Пусть уйдут морозы!
Пусть прогонит зиму Веточка мимозы!

***

Пусть первый подснежник
Подарит Вам нежность!
Весеннее солнце подарит тепло!
А мартовский ветер подарит надежду,
И счастье, и радость, и только добро!

Общество
Добавил: Роман Сегодня, 07:30
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