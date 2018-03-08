Поздравление с 8 марта короткие и красивые

Поздравление женщин с 8 марта в стихах

Просмотрев и обсудив сотни открыток и тысячи поздравлений, наша команда составила список лучших из них, который и выставлен пред ваши очи. Смотрите, выбирайте, обсуждайте и делитесь теми, которые понравились вам больше других или предлагайте свои.Что пожелать в 8 марта?Любви, богатства, красоты,Чтобы всегда, как лучик солнцаНа небесах, сияла ты!Пускай печали и невзгодыТебя обходят стороной,И пусть в любую непогодуЛюбовь согреет теплотой!***Начну я с поздравления дам.Желаю бабок больше вам,Чтоб не долбали нам мозги.И помолчать, чтобы могли.Поехать летом вам на море,Чтоб мужикам пожить на воле.А на обратной бы дороге,Упасть вам в чёртовы чертоги.Тем, кто услышит этот стих,Поднять ужасный рёв и крик.Хоть в нём и много перца,Зато поздравил я от сердца!Наших женщин поздравляемС Днём 8 марта,Ото всей души желаемЖизненного фарта.Пусть негаданно — нежданноВам сегодня повезёт,И на карточку зарплатаНезаметно упадёт,И на улице прохожийУлыбнётся невзначай,И тотчас подарит розуИли пригласит на чай.В супермаркете кассиршаСразу сдачу Вам найдёт,И в маршрутке злой водительБез «Шансона» довезёт.Чтоб всегда всё было «ОК»,Дарим этот мы стишок!***Прикольный стих с 8 мартаБыла пилой для моих нервов,Мозолью ты была на пятке.И ждала домой с зарплатой,Как депутат, желая взятки.Но что же, даже не смотря на это,Прощал я женские причуды.Всегда я мог спросить совета,И называл волшебным чудом.Увы, я в женщине так мало понимаю.Сердиться на меня ты не изволь.С женским днём я поздравляюСвою любимую мозоль.