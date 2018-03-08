Поздравление с 8 марта короткие и красивые
Тысячи мужчин уже посетили наш сайт в поисках того, что так актуально на данный момент. Что же они ищут? Поздравления на 8 марта своим любимым женщинам.
Просмотрев и обсудив сотни открыток и тысячи поздравлений, наша команда составила список лучших из них, который и выставлен пред ваши очи. Смотрите, выбирайте, обсуждайте и делитесь теми, которые понравились вам больше других или предлагайте свои.
Что пожелать в 8 марта?
Любви, богатства, красоты,
Чтобы всегда, как лучик солнца
На небесах, сияла ты!
Пускай печали и невзгоды
Тебя обходят стороной,
И пусть в любую непогоду
Любовь согреет теплотой!
***
Начну я с поздравления дам.
Желаю бабок больше вам,
Чтоб не долбали нам мозги.
И помолчать, чтобы могли.
Поехать летом вам на море,
Чтоб мужикам пожить на воле.
А на обратной бы дороге,
Упасть вам в чёртовы чертоги.
Тем, кто услышит этот стих,
Поднять ужасный рёв и крик.
Хоть в нём и много перца,
Зато поздравил я от сердца!
Красивое прикольное поздравление с 8 марта
Наших женщин поздравляем
С Днём 8 марта,
Ото всей души желаем
Жизненного фарта.
Пусть негаданно — нежданно
Вам сегодня повезёт,
И на карточку зарплата
Незаметно упадёт,
И на улице прохожий
Улыбнётся невзначай,
И тотчас подарит розу
Или пригласит на чай.
В супермаркете кассирша
Сразу сдачу Вам найдёт,
И в маршрутке злой водитель
Без «Шансона» довезёт.
Чтоб всегда всё было «ОК»,
Дарим этот мы стишок!
***
Прикольный стих с 8 марта
Была пилой для моих нервов,
Мозолью ты была на пятке.
И ждала домой с зарплатой,
Как депутат, желая взятки.
Но что же, даже не смотря на это,
Прощал я женские причуды.
Всегда я мог спросить совета,
И называл волшебным чудом.
Увы, я в женщине так мало понимаю.
Сердиться на меня ты не изволь.
С женским днём я поздравляю
Свою любимую мозоль.
Просмотрев и обсудив сотни открыток и тысячи поздравлений, наша команда составила список лучших из них, который и выставлен пред ваши очи. Смотрите, выбирайте, обсуждайте и делитесь теми, которые понравились вам больше других или предлагайте свои.
Поздравление женщин с 8 марта в стихах
Что пожелать в 8 марта?
Любви, богатства, красоты,
Чтобы всегда, как лучик солнца
На небесах, сияла ты!
Пускай печали и невзгоды
Тебя обходят стороной,
И пусть в любую непогоду
Любовь согреет теплотой!
***
Начну я с поздравления дам.
Желаю бабок больше вам,
Чтоб не долбали нам мозги.
И помолчать, чтобы могли.
Поехать летом вам на море,
Чтоб мужикам пожить на воле.
А на обратной бы дороге,
Упасть вам в чёртовы чертоги.
Тем, кто услышит этот стих,
Поднять ужасный рёв и крик.
Хоть в нём и много перца,
Зато поздравил я от сердца!
Красивое прикольное поздравление с 8 марта
Наших женщин поздравляем
С Днём 8 марта,
Ото всей души желаем
Жизненного фарта.
Пусть негаданно — нежданно
Вам сегодня повезёт,
И на карточку зарплата
Незаметно упадёт,
И на улице прохожий
Улыбнётся невзначай,
И тотчас подарит розу
Или пригласит на чай.
В супермаркете кассирша
Сразу сдачу Вам найдёт,
И в маршрутке злой водитель
Без «Шансона» довезёт.
Чтоб всегда всё было «ОК»,
Дарим этот мы стишок!
***
Прикольный стих с 8 марта
Была пилой для моих нервов,
Мозолью ты была на пятке.
И ждала домой с зарплатой,
Как депутат, желая взятки.
Но что же, даже не смотря на это,
Прощал я женские причуды.
Всегда я мог спросить совета,
И называл волшебным чудом.
Увы, я в женщине так мало понимаю.
Сердиться на меня ты не изволь.
С женским днём я поздравляю
Свою любимую мозоль.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 06:48