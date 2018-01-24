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В Ярославле, сбитая машиной девушка, встала и пошла
В Ярославле полиция ищет свидетелей ДТП, во время которого внедорожник на пешеходном переходе совершил наезд на девушку, после чего она поднялась и продолжила свой путь.

В Ярославле, сбитая машиной девушка, встала и пошла


В интернете появился видеоролик происшествия в Ярославле. Жители пересекали проезжую часть на разрешающий сигнал светофора, как вдруг автомобиль, немного замедлил движение, а потом резко ускорился и совершил наезд на юную особу с сумками. От удара девушка отлетела в сторону, упала на коленки, после чего поднялась и продолжила движение. Ни свидетели ДТП, ни водитель автомашины не остановились и не поинтересовались о том, как она себя чувствует.

По данным правоохранителей, данный инцидент произошел 18 января в утреннее время на перекрестке проспекта Ленина и улицы Советской.

Чуть позже поступили данные от женщины из Ярославля, что в 08.20 на ее пятнадцатилетнюю дочь, которая переходила проезжую часть, был совершён наезд неизвестной иномаркой. А потом из травм пункта сообщили, что у юной особы диагностировали ушиб обеих коленных суставов и ей необходимо лечение.

ГАИ просит всех свидетелей данного ДТП сообщить об имеющейся информации.
Общество / Происшествия
Добавил: Кристина Вчера, 18:44
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