Эксперты определили, что мозг женщин работает даже во время секса

В ходе данного исследования была задействована магнитно-резонансная томография. Опыты показали, что в активной деятельности мозга у женщин и сильной половины человечества существует целый ряд различий. Так же эксперты заявили, что сапиосексуальность - это половое возбуждение, которое связано с большими интелектуальными возможностями - порождает огромное желание, как у женщин, так и мужчин. Согласно их мнению, на каждые десять людей приходится один сапиосексуал.К тому же, ученые заметили что, невзирая на большую активную деятельность у них нет сведений о том, умеет ли прекрасная половина человечества выполнять во время занятия сексом тяжелые задачи. Показания, которые сняли при помощи МРТ, только зарегистрировали активную деятельность мозга у женщин.