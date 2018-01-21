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Мужчины и женщины предпочитают заниматься сексом в разное время
По словам специалистов из Соединенных Штатов Америки, мужчины и женщины предпочитают заниматься сексом в различное время суток. Проведя целый ряд социологических экспериментов, ученые признали, что представители сильной половины человеческого общества отдают преимущество занятиям любовью в утреннее время, а если быть точным, то приблизительно с шести до девяти часов, в то время как представительницам женского пола нравится этим заниматься в вечернее время и по ночам. При этом вершина их сексуальной деятельности может продолжаться в среднем часа три.

Мужчины и женщины предпочитают заниматься сексом в разное время


Нужно отметить, что в испытаниях специалистов Америки принимали участие чуть больше тысячи человек. В итоге, всего лишь одиннадцать процентов опросивших женщин дали свое согласие на интимную близость в утреннее время, а шестнадцать процентов мужчин, которые были опрошены, согласились на ночные сексуальные развлечения.

Кроме того, в процессе осуществившегося исследования американские ученые сделали вывод, что физическое пристрастие не оказывает никакое воздействие, в какое время предпочитает пробуждаться мужчина – в раннее время или немного позже.

По заверению специалистов, для того, чтобы между партнерами всегда было понимание в интимном плане, необходимо подстраиваться друг под друга.
Общество / Наука
Добавил: Кристина Вчера, 21:20
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