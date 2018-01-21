Мужчины и женщины предпочитают заниматься сексом в разное время

Нужно отметить, что в испытаниях специалистов Америки принимали участие чуть больше тысячи человек. В итоге, всего лишь одиннадцать процентов опросивших женщин дали свое согласие на интимную близость в утреннее время, а шестнадцать процентов мужчин, которые были опрошены, согласились на ночные сексуальные развлечения.Кроме того, в процессе осуществившегося исследования американские ученые сделали вывод, что физическое пристрастие не оказывает никакое воздействие, в какое время предпочитает пробуждаться мужчина – в раннее время или немного позже.По заверению специалистов, для того, чтобы между партнерами всегда было понимание в интимном плане, необходимо подстраиваться друг под друга.