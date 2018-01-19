Секрет сексуальных возможностей у мужчин кроется в их группе крови

Ученые поведали, что проводили наблюдения за 350 мужчинами, возраст которых варьировался от 20 до 60 лет, а еще опрашивали их по поводу их сексуальной жизни. В итоге специалисты пришли к заключению, что мужчин, имеющие первую и вторую группы крови, на 25% реже беспокоит импотенция, чем те, у кого третья или четвертая.Также ученые пришли к заключению, что у представителей сильного пола чаще всего встречается первая и вторая группа крови. Эксперты из Америки поделились тем, что в течение жизни каждый десятый мужчина мучается неимением эрекции в разные промежутки времени. Но чаще такие проблемы испытывают мужчины после сорока лет. Также они заявили, что лекарственные препараты зачастую бессильны. Поэтому, около трети мужчин оказываются неактивными в плане сексуальных отношений. В зону риска попадают люди с избыточным весом, которые курят и употребляют алкогольные напитки.Ко всему перечисленному турецкие ученые пришли к заключению, что вероятней всего, факторами, влияющими на половую дисфункцию, следует считать язву, бесплодие и рак.