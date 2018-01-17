Сеть «Эльдорадо» поделилась секретами успеха своего сервисного подразделения

Дмитрий Суханов, директор по розничным продажам “Эльдорадо”, рассказал, что в компании особое внимание уделяют комплексным готовым решениям, включающимся в себя доставку, инсталляцию техники, ее настройку, а также обучение по использованию.Сервисное подразделение очень печется об оперативном и квалифицированном обслуживании клиентов. В этом сейчас, признаются другие участники рынка, «Эльдорадо» нет равных.Кроме того после работы мастера всегда приводят свое рабочее место в полный порядок. Специалисты работают в форме, белых перчатках, чистой сменной обуви, их квалификация подтверждается соответствующими сертификатами.