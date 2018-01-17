Сеть «Эльдорадо» поделилась секретами успеха своего сервисного подразделения
Сеть магазинов бытовой техники, электроники и товаров для дома «Эльдорадо», входящая в ПФГ «САФМАР» Михаила Гуцериева, празднует десятилетие сервисного подразделения, предоставляющего услуги по доставке, установке и обслуживанию бытовой техники и электроники. За 10 лет работы проекта совокупная выручка составила 6,3 млрд рублей, а число выполненных установок превысило 2 млн. Сейчас команда более чем из 500 специалистов обслуживает 311 магазинов в 105 городах на территории РФ.
Дмитрий Суханов, директор по розничным продажам “Эльдорадо”, рассказал, что в компании особое внимание уделяют комплексным готовым решениям, включающимся в себя доставку, инсталляцию техники, ее настройку, а также обучение по использованию.
Сервисное подразделение очень печется об оперативном и квалифицированном обслуживании клиентов. В этом сейчас, признаются другие участники рынка, «Эльдорадо» нет равных.
Кроме того после работы мастера всегда приводят свое рабочее место в полный порядок. Специалисты работают в форме, белых перчатках, чистой сменной обуви, их квалификация подтверждается соответствующими сертификатами.
Дмитрий Суханов, директор по розничным продажам “Эльдорадо”, рассказал, что в компании особое внимание уделяют комплексным готовым решениям, включающимся в себя доставку, инсталляцию техники, ее настройку, а также обучение по использованию.
Сервисное подразделение очень печется об оперативном и квалифицированном обслуживании клиентов. В этом сейчас, признаются другие участники рынка, «Эльдорадо» нет равных.
Кроме того после работы мастера всегда приводят свое рабочее место в полный порядок. Специалисты работают в форме, белых перчатках, чистой сменной обуви, их квалификация подтверждается соответствующими сертификатами.
Общество
Добавил: Роман Вчера, 22:20