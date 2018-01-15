Беременность отрицательно сказывается на памяти

Женщины в положении довольно часто обращают внимание на то, что становятся рассеянными. Бывают случаи, когда беременные забывают, куда положили какую-то вещь некоторое время назад, а также чем занимались всего пару часов назад, а еще могут без проблем потерять тему разговора и целиком и полностью становятся не организованными.Австралийские профессионалы из университета Дикина освоили 20 исследований, которые были проведены за последние несколько лет. Они сделали оценку данных 1230 представительниц женского пола, в числе которых были 709 в положении и 521 не беременных. Стало ясно, что во время первого и второго триместа у женщин, которые ожидают появления ребенка, память ухудшилась, а в течение третьего – у будущих мамочек ухудшались умственные способности.На данном этапе исследователи продолжат изучение данных материалов. По их заверениям, они собираются определить все риски, которым могут подвергнуться беременные женщины. И также постараются выяснить методы, благодаря которым смогут помочь женщинам, у которых были заметны ухудшения в работе мозга.