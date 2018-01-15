Девушку из Ростова терроризируют фотографиями интимного характера

Некая подписчица соцсети «ВКонтакте», которая состоит в группе «Пошлый Ростов» поведала свою странную историю. Суть в том, что какое-то время назад у нее в друзьях появилась некая девушка, которая предложила самое обычное общение, чтобы как-то разнообразить свои серые будни. Рассказчица, захотевшая остаться неизвестной, не подозревая ничего, конечно же, согласилась, так как сама по себе девушка разговорчивая и веселая. Но по истечении какого-то времени, необычная знакомая стала отправлять фотографии интимного содержания, на которых фигурировала сама, а еще погодя даже аудиозаписи интимного содержания. При всем при этом очень просила не заканчивать общение и даже начала угрожать.Хочется добавить, что у неизвестной девушки есть молодой человек, и она даже собирается замуж.Пользователи наперебой начали давать разнообразные советы выхода из данной ситуации. Некоторые предложили обратиться к администрации социальной сети с жалобой. А другие советовали найти эту порно звезду и поговорить с ней один на один.