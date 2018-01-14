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Традиции и обычаи 13 января: обряды Щедрого вечера
Месяц январь содержит в себе много религиозных праздников. Один из таких является празднование Щедрого вечера 13 января после рождества. Этот день в народе имеет множество названий среди них: Щедрый вечер, Щедрец, Васильев вечер, зимняя Маланья и т.д. Об этом и пойдет речь в нашей статье.

В то время как наши постоянные читатели размышляют над тем как провести свои выходные в 2018 году, мы продолжим насущную тему зимних празднований в январе 2018. На данный момент мы хотим поделится с вами, нашими читателями, тем как традиционно принято отмечать 13 января.
Традиции и обычаи 13 января: обряды Щедрого вечера

Прежде всего, стоит начать с того, что украинцами с давних пор в почёте зимние празднования с веселыми народными гуляниями, и пиршество за щедро накрытым столом в тёплом семейном кругу. Взяв во внимание широко распространённую религиозность населения, такие праздники как Рождество, Крещение, Старый Новый год, а также гадания, всегда имели большое значения для молодых женщин, так и среди людей по старше, благодаря этим старым обычаям, современные люди продолжают отдавать дань традиции празднования зимних религиозных праздников. Далее вы можете прочесть о традициях и обычаях празднования этого дня, в зависимости от их названия.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 00:05
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