Традиции и обычаи 13 января: обряды Щедрого вечера

В то время как наши постоянные читатели размышляют над тем как провести свои выходные в 2018 году, мы продолжим насущную тему зимних празднований в январе 2018. На данный момент мы хотим поделится с вами, нашими читателями, тем как традиционно принято отмечать 13 января.Прежде всего, стоит начать с того, что украинцами с давних пор в почёте зимние празднования с веселыми народными гуляниями, и пиршество за щедро накрытым столом в тёплом семейном кругу. Взяв во внимание широко распространённую религиозность населения, такие праздники как Рождество, Крещение, Старый Новый год, а также гадания, всегда имели большое значения для молодых женщин, так и среди людей по старше, благодаря этим старым обычаям, современные люди продолжают отдавать дань традиции празднования зимних религиозных праздников. Далее вы можете прочесть о традициях и обычаях празднования этого дня, в зависимости от их названия.