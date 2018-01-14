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Старый Новый год 2018: картинки, красивые рисунки, анимации, открытки с поздравлениями, гифки
Совсем немного осталось до наступления Старого Нового 2018 года. Каждый год россияне его встречают в ночь с 13 на 14 января. Этот праздник не отмечен в календаре красным цветом, но в этот раз он совпал с выходными.

Составленная ниже подборка красивых открыток создана для поздравления с этим праздником по интернету родных, друзей и близких.
Необычный праздник - Старый Новый Год. Его встречают только на территории России и стран СНГ.
Старый Новый год 2018: картинки, красивые рисунки, анимации, открытки с поздравлениями, гифки

Обычай - встречать Старый Новый Год давно укоренился в сознании российских людей. Это тот праздник приверженность к которому переплетается с незыбленостью традиций. И если Новый Год - самый любимый праздник в году, то Старый Новый Год - наверное на втором месте. А появился он в результате перехода на юлианский календарь. Летоисчисление стало другим, но люди не хотели в одночасье отказываться от своего любимого праздника. И даже по прошествию веков, с удовольствием встречают Новый год по Григорианскому календарю, который приходится на 14-е января.
Старый Новый год 2018: картинки, красивые рисунки, анимации, открытки с поздравлениями, гифки
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 00:04
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