Старый Новый год 2018: картинки, красивые рисунки, анимации, открытки с поздравлениями, гифки

Составленная ниже подборка красивых открыток создана для поздравления с этим праздником по интернету родных, друзей и близких.Необычный праздник - Старый Новый Год. Его встречают только на территории России и стран СНГ.Обычай - встречать Старый Новый Год давно укоренился в сознании российских людей. Это тот праздник приверженность к которому переплетается с незыбленостью традиций. И если Новый Год - самый любимый праздник в году, то Старый Новый Год - наверное на втором месте. А появился он в результате перехода на юлианский календарь. Летоисчисление стало другим, но люди не хотели в одночасье отказываться от своего любимого праздника. И даже по прошествию веков, с удовольствием встречают Новый год по Григорианскому календарю, который приходится на 14-е января.