Старый Новый год 2018: как щедровать и чем посевать

Старый Новый год и Щедрый вечер празднуется достаточно давно, со времен сдвига в датах исчисления года. Не все страны мира привыкли отмечать данные праздники, но наиболее распространены они на территории России, Украины и Белоруссии. Именно эти страны празднуют Старый Новый год и Щедрый вечер.Если верить литературным и историческим источникам, то люди устраивали развлечения уже 13 января с самого утра. Дети пели веселые и задорные песни, поздравляли всех с Меланкой и атмосфера в общем царила достаточно дружелюбная и приятная. Ближе к вечеру же, взрослые и главное незамужние девушки выходили на улицу и пели щедровки, также обходили дома, плясали, веселились и передавали эту добрую атмосферу праздника другим людям. Эти деньки запоминались народу надолго, так как нужно было зарядиться позитивной энергией, чтобы рабочий период складывался достаточно хорошо и прибыльно.Наши прадеды считали, что Щедрый вечер нужно провести за столом, в кругу своей большой семьи. Все это сопровождалось обилием еды, угощений и веселья. Они так делали, потому что по преданию считалось, что чем щедрее и лучше окажется это застолье, тем более благополучный и удачный сложится год в дальнейшем. Веселье в основном заканчивалось под утро. В дом входили дети и поздравляли всех с новым годом.Нужно отметить, что некоторые традиции празднования сохранились до сих пор.