АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Вечный праздник дворянства: Российские балы отражали все грани общественной и культурной жизни людей
EUR 68.26 USD 56.60
Курс валют на 13.01.2018

Старый Новый год 2018: как щедровать и чем посевать
Приближаются окончания новогодних праздников, а значит пора разобрать как правильно отметить Щедрый вечер и Старый Новый год. Ведь после этих праздников люди выходят на работу и настраивают свой трудовой режим.

Старый Новый год и Щедрый вечер празднуется достаточно давно, со времен сдвига в датах исчисления года. Не все страны мира привыкли отмечать данные праздники, но наиболее распространены они на территории России, Украины и Белоруссии. Именно эти страны празднуют Старый Новый год и Щедрый вечер.

Если верить литературным и историческим источникам, то люди устраивали развлечения уже 13 января с самого утра. Дети пели веселые и задорные песни, поздравляли всех с Меланкой и атмосфера в общем царила достаточно дружелюбная и приятная. Ближе к вечеру же, взрослые и главное незамужние девушки выходили на улицу и пели щедровки, также обходили дома, плясали, веселились и передавали эту добрую атмосферу праздника другим людям. Эти деньки запоминались народу надолго, так как нужно было зарядиться позитивной энергией, чтобы рабочий период складывался достаточно хорошо и прибыльно.
Старый Новый год 2018: как щедровать и чем посевать

Наши прадеды считали, что Щедрый вечер нужно провести за столом, в кругу своей большой семьи. Все это сопровождалось обилием еды, угощений и веселья. Они так делали, потому что по преданию считалось, что чем щедрее и лучше окажется это застолье, тем более благополучный и удачный сложится год в дальнейшем. Веселье в основном заканчивалось под утро. В дом входили дети и поздравляли всех с новым годом.Нужно отметить, что некоторые традиции празднования сохранились до сих пор.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 00:01
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Латиноамериканская модель загорелась на конкурсе
Instagram Виктории Лопыревой второй раз за
В Сети показали первые концепты Smartwatch Bezels
Ученые: Несколько лет магнитные бури не будут
В сети появился рендер новой версии Honda Insight
Компания Infiniti рассекретила дизайн концепта Q
Просмотреть все новости