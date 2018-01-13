Поздравления со Старым Новым годом 2018: в стихах, смешные, короткие, прикольные

Поздравления со Старым Новым годом 2018

Нужно заметить, что Старый Новый не является официальным праздником, то есть это обыкновенный рабочий день по календарю, но при этом сбрасывать со счетов его не стоит, так как люди отмечают его достаточно размашисто. В некоторых домах хозяйки также накрывают на стол, как и при праздновании стандартного Нового года, а в городе же проводят всевозможные торжества и конкурсы.Также с празднованием Старого Нового года связано много различных преданий и примет и не меньше чем с обычным Новым годом и Рождеством. Ведь это по сути такой же праздник, вы оставляете все печали и невзгоды в старом году, а радость, удачу и веселье берете с собой в Новый год.Уникальный праздник –Старый Новый год.Пусть он на мгновениеСказку вновь вернет.Дед Мороз заглянет,Принесет подарки,И пусть пасмурный январьСнова станет ярким!***Снова мы пьем и едим,Снова НГ отмечаем!Снова мы ночью не спим,Снова мы вас поздравляем!И пожелаем вам счастья,Удачи, любви, красоты,Пусть обойдут все ненастья,Сбудутся пусть все мечты!