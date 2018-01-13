Поздравления со Старым Новым годом 2018: в стихах, смешные, короткие, прикольные
У нас в стране еще с давних времен принято праздновать Новый год два раза. А если вы еще отмечаете Китайский Новый год, то тогда даже три раза, но это конечно встречается реже, нежели обычное "двойное" празднование Нового года. Причиной, по которой народ отмечает этот праздник дважды, является переход с Григорианского календаря на Юлианский. Все просто, неправда ли?
Нужно заметить, что Старый Новый не является официальным праздником, то есть это обыкновенный рабочий день по календарю, но при этом сбрасывать со счетов его не стоит, так как люди отмечают его достаточно размашисто. В некоторых домах хозяйки также накрывают на стол, как и при праздновании стандартного Нового года, а в городе же проводят всевозможные торжества и конкурсы.
Также с празднованием Старого Нового года связано много различных преданий и примет и не меньше чем с обычным Новым годом и Рождеством. Ведь это по сути такой же праздник, вы оставляете все печали и невзгоды в старом году, а радость, удачу и веселье берете с собой в Новый год.
Уникальный праздник –
Старый Новый год.
Пусть он на мгновение
Сказку вновь вернет.
Дед Мороз заглянет,
Принесет подарки,
И пусть пасмурный январь
Снова станет ярким!
***
Снова мы пьем и едим,
Снова НГ отмечаем!
Снова мы ночью не спим,
Снова мы вас поздравляем!
И пожелаем вам счастья,
Удачи, любви, красоты,
Пусть обойдут все ненастья,
Сбудутся пусть все мечты!
Нужно заметить, что Старый Новый не является официальным праздником, то есть это обыкновенный рабочий день по календарю, но при этом сбрасывать со счетов его не стоит, так как люди отмечают его достаточно размашисто. В некоторых домах хозяйки также накрывают на стол, как и при праздновании стандартного Нового года, а в городе же проводят всевозможные торжества и конкурсы.
Также с празднованием Старого Нового года связано много различных преданий и примет и не меньше чем с обычным Новым годом и Рождеством. Ведь это по сути такой же праздник, вы оставляете все печали и невзгоды в старом году, а радость, удачу и веселье берете с собой в Новый год.
Поздравления со Старым Новым годом 2018
Уникальный праздник –
Старый Новый год.
Пусть он на мгновение
Сказку вновь вернет.
Дед Мороз заглянет,
Принесет подарки,
И пусть пасмурный январь
Снова станет ярким!
***
Снова мы пьем и едим,
Снова НГ отмечаем!
Снова мы ночью не спим,
Снова мы вас поздравляем!
И пожелаем вам счастья,
Удачи, любви, красоты,
Пусть обойдут все ненастья,
Сбудутся пусть все мечты!
Общество
Добавил: Роман Вчера, 20:40