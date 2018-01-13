Как правильно щедровать и посевать в Старый Новый год: обычаи, традиции, щедрый вечер

Примечательно, что щедруют девушки вечером 13 января, а посевают мальчики и молодые парни утром 14 января.По старым поверьям вечером 13 января начинает усердствовать нечистая сила и своими щедривками девушки её отгоняют от домов, желая хозяевам счастья и удачи в следующем году.Хозяева принимают гостей в чистой, красивой одежде и с богато накрытым столом. Гостей встречают радушно и щедро угощают. На столе должна быть "щедрая" кутья, в состав которой входит мясо и сало и миску с кутьёй ставят к иконам. Также к столу жарят поросёнка.Деньги щедрующим не дают. И вообще с деньгами в этот вечер надо быть осторожным: не давать в долг, не пересчитывать, не решать важные финансовые вопросы.Посевальщики приходят утром в первую очередь к крёстным и родственникам, а затем идут по соседям.