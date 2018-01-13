Старый Новый год 2018: весёлые щеривки и посевалки на русском языке, как правильно щедровать и посевать на Старый Новый год

Распевая щедривки, девушки отгоняли "нечистую силу", которая именно вечером 13 января набирала большую силу. Тем самым щедровальщицы уберегали дома от горя и других напастей, и желали хозяевам благополучия в следующем календарном году. Женщин щедро угощали и передавали угощения их семьям.Посевальщики появлялись утром и первыми они приходили к крёстным и близким родственникам. Им хозяева выносили сладости.Щедрик-Петрик,Дай вареник!Ложечку кашки,Наверх колбаски.Этого мало,Дай кусок сала.Выноси скорей,Не морозь детей!Сколько осиночек,Столько вам свиночек;Сколько ёлок,Столько и коровок;Сколько свечек,Столько и овечек.Счастья вам,хозяин с хозяюшкой,Большого здоровья,С Новым годом,Со всем родом!Коляда, коляда!