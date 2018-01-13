Старый Новый год 2018: весёлые щеривки и посевалки на русском языке, как правильно щедровать и посевать на Старый Новый год
Традиция щедровать и посевать на Старый Новый год своими корнями уходит к давним временам, когда сменили летоисчисление и был введён григорианский календарь вместо юлианского. Весёлые щадривки и посевалки распевали вечером 13 января девушки, и молодые парни ранним утром 14 января.
Распевая щедривки, девушки отгоняли "нечистую силу", которая именно вечером 13 января набирала большую силу. Тем самым щедровальщицы уберегали дома от горя и других напастей, и желали хозяевам благополучия в следующем календарном году. Женщин щедро угощали и передавали угощения их семьям.
Посевальщики появлялись утром и первыми они приходили к крёстным и близким родственникам. Им хозяева выносили сладости.
Щедрик-Петрик,
Дай вареник!
Ложечку кашки,
Наверх колбаски.
Этого мало,
Дай кусок сала.
Выноси скорей,
Не морозь детей!
Сколько осиночек,
Столько вам свиночек;
Сколько ёлок,
Столько и коровок;
Сколько свечек,
Столько и овечек.
Счастья вам,
хозяин с хозяюшкой,
Большого здоровья,
С Новым годом,
Со всем родом!
Коляда, коляда!
Распевая щедривки, девушки отгоняли "нечистую силу", которая именно вечером 13 января набирала большую силу. Тем самым щедровальщицы уберегали дома от горя и других напастей, и желали хозяевам благополучия в следующем календарном году. Женщин щедро угощали и передавали угощения их семьям.
Посевальщики появлялись утром и первыми они приходили к крёстным и близким родственникам. Им хозяева выносили сладости.
Щедрик-Петрик,
Дай вареник!
Ложечку кашки,
Наверх колбаски.
Этого мало,
Дай кусок сала.
Выноси скорей,
Не морозь детей!
Сколько осиночек,
Столько вам свиночек;
Сколько ёлок,
Столько и коровок;
Сколько свечек,
Столько и овечек.
Счастья вам,
хозяин с хозяюшкой,
Большого здоровья,
С Новым годом,
Со всем родом!
Коляда, коляда!
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Добавил: Инна Вчера, 18:25