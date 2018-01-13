АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Вечный праздник дворянства: Российские балы отражали все грани общественной и культурной жизни людей
EUR 68.26 USD 56.60
Курс валют на 13.01.2018

Старый Новый год 2018: весёлые щеривки и посевалки на русском языке, как правильно щедровать и посевать на Старый Новый год
Традиция щедровать и посевать на Старый Новый год своими корнями уходит к давним временам, когда сменили летоисчисление и был введён григорианский календарь вместо юлианского. Весёлые щадривки и посевалки распевали вечером 13 января девушки, и молодые парни ранним утром 14 января.

Старый Новый год 2018: весёлые щеривки и посевалки на русском языке, как правильно щедровать и посевать на Старый Новый год


Распевая щедривки, девушки отгоняли "нечистую силу", которая именно вечером 13 января набирала большую силу. Тем самым щедровальщицы уберегали дома от горя и других напастей, и желали хозяевам благополучия в следующем календарном году. Женщин щедро угощали и передавали угощения их семьям.

Посевальщики появлялись утром и первыми они приходили к крёстным и близким родственникам. Им хозяева выносили сладости.

Щедрик-Петрик,

Дай вареник!

Ложечку кашки,

Наверх колбаски.

Этого мало,

Дай кусок сала.

Выноси скорей,

Не морозь детей!

Сколько осиночек,

Столько вам свиночек;

Сколько ёлок,

Столько и коровок;

Сколько свечек,

Столько и овечек.

Счастья вам,

хозяин с хозяюшкой,

Большого здоровья,

С Новым годом,

Со всем родом!

Коляда, коляда!

Старый Новый год 2018: весёлые щеривки и посевалки на русском языке, как правильно щедровать и посевать на Старый Новый год


Старый Новый год 2018: весёлые щеривки и посевалки на русском языке, как правильно щедровать и посевать на Старый Новый год


Старый Новый год 2018: весёлые щеривки и посевалки на русском языке, как правильно щедровать и посевать на Старый Новый год


Старый Новый год 2018: весёлые щеривки и посевалки на русском языке, как правильно щедровать и посевать на Старый Новый год


Старый Новый год 2018: весёлые щеривки и посевалки на русском языке, как правильно щедровать и посевать на Старый Новый год


Старый Новый год 2018: весёлые щеривки и посевалки на русском языке, как правильно щедровать и посевать на Старый Новый год


Старый Новый год 2018: весёлые щеривки и посевалки на русском языке, как правильно щедровать и посевать на Старый Новый год


Старый Новый год 2018: весёлые щеривки и посевалки на русском языке, как правильно щедровать и посевать на Старый Новый год
Общество / Культура / Главные новости / Важно
Добавил: Инна Вчера, 18:25
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Латиноамериканская модель загорелась на конкурсе
Instagram Виктории Лопыревой второй раз за
В Сети показали первые концепты Smartwatch Bezels
Ученые: Несколько лет магнитные бури не будут
В сети появился рендер новой версии Honda Insight
Компания Infiniti рассекретила дизайн концепта Q
Просмотреть все новости