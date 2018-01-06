С рождеством христовым | Лучшие поздравления

Рождество Христово, по устоявшейся традиции отмечаемое с 6 по 7 число открывающего новый год месяца, относится к Двунадесятым праздникам, к числу двенадцати наиболее чтимых празднеств православного мира. Именно в эти указанные числа января необходимо делать своим близким приятное благодаря красивым рождественским поздравлениям.Гостей привечайте! Двери шире открывайте!,Пришло Рождество! Начинаем торжество!С Рождеством Христовым я вас поздравляю!Счастья и здоровья, блага всем желаю,Святости, лукавства - в меру чтоб всего,Радости, удачи. Плохого - ничего!«Красивая сказка»Красивой сказкою с рождественских небесПусть спустятся к тебе твои мечты.Желаю много истинных чудес,Тепла, любви, душевной чистоты.Пусть будет все на благо, на добро,И сердце пусть не ведает печали.Желаю, чтоб во всем тебе везло,Чтоб Бог берег и люди привечали!***С праздником чудесным!С тайной! С Рождеством!Праздник пускай с песнейВ ваш заходит дом.Никогда не гаснетВаша пусть звезда.Жизнь будет прекрасной,Радостной всегда.В Рождество желаниеНужно загадатьИ с небес посланияВ виде счастья ждать.