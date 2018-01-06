С рождеством христовым | Лучшие поздравления
Рождество Христово по самому полнейшему праву принадлежит к числу наиболее долгожданных, чудесных и светлых праздников, с которым хочется от всей души, применяя самые теплые и подобранные от чистого сердца слова, поздравить всех тех, кто вам особенно дорог, а также выразить им свои самые искренние пожелания. Одним из способов порадовать указанных лиц и оставить сей момент на долгое время в памяти является отправление им душевных и трогательных четверостиший.
Рождество Христово, по устоявшейся традиции отмечаемое с 6 по 7 число открывающего новый год месяца, относится к Двунадесятым праздникам, к числу двенадцати наиболее чтимых празднеств православного мира. Именно в эти указанные числа января необходимо делать своим близким приятное благодаря красивым рождественским поздравлениям.
Гостей привечайте! Двери шире открывайте!,
Пришло Рождество! Начинаем торжество!
С Рождеством Христовым я вас поздравляю!
Счастья и здоровья, блага всем желаю,
Святости, лукавства - в меру чтоб всего,
Радости, удачи. Плохого - ничего!
Несколько коротких стихов для СМС-поздравлений с Рождеством
«Красивая сказка»
Красивой сказкою с рождественских небес
Пусть спустятся к тебе твои мечты.
Желаю много истинных чудес,
Тепла, любви, душевной чистоты.
Пусть будет все на благо, на добро,
И сердце пусть не ведает печали.
Желаю, чтоб во всем тебе везло,
Чтоб Бог берег и люди привечали!
***
С праздником чудесным!
С тайной! С Рождеством!
Праздник пускай с песней
В ваш заходит дом.
Никогда не гаснет
Ваша пусть звезда.
Жизнь будет прекрасной,
Радостной всегда.
В Рождество желание
Нужно загадать
И с небес послания
В виде счастья ждать.
Рождество Христово, по устоявшейся традиции отмечаемое с 6 по 7 число открывающего новый год месяца, относится к Двунадесятым праздникам, к числу двенадцати наиболее чтимых празднеств православного мира. Именно в эти указанные числа января необходимо делать своим близким приятное благодаря красивым рождественским поздравлениям.
Гостей привечайте! Двери шире открывайте!,
Пришло Рождество! Начинаем торжество!
С Рождеством Христовым я вас поздравляю!
Счастья и здоровья, блага всем желаю,
Святости, лукавства - в меру чтоб всего,
Радости, удачи. Плохого - ничего!
Несколько коротких стихов для СМС-поздравлений с Рождеством
«Красивая сказка»
Красивой сказкою с рождественских небес
Пусть спустятся к тебе твои мечты.
Желаю много истинных чудес,
Тепла, любви, душевной чистоты.
Пусть будет все на благо, на добро,
И сердце пусть не ведает печали.
Желаю, чтоб во всем тебе везло,
Чтоб Бог берег и люди привечали!
***
С праздником чудесным!
С тайной! С Рождеством!
Праздник пускай с песней
В ваш заходит дом.
Никогда не гаснет
Ваша пусть звезда.
Жизнь будет прекрасной,
Радостной всегда.
В Рождество желание
Нужно загадать
И с небес послания
В виде счастья ждать.
Общество
Добавил: Роман Вчера, 18:35