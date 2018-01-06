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Смс поздравления с Рождеством Христовым
Вам представляется подборка лучших поздравлений к празднику Рождества Христова.

Навещая дорогих сердцу людей, неизменно хочется согреть их теплыми пожеланиями.


Не всегда рядом находятся все, кого очень хотелось бы поздравить. Можно им отправить красивые приятные сообщения. Эти нежные четверостишья передадут им частицу Вашего тепла.
Смс поздравления с Рождеством Христовым

С Рождеством Христовым
Сердечно поздравляю!
Счастья и здоровья,
Благ тебе желаю,

Святости, лукавства —
В меру чтоб всего.
Радости, удачи,
Плохого — ничего.

****
В дом заходит Рождество,
Любовь и веру несёт оно,
Надежду, сказку и добро,
Счастье, радость и тепло.

***

Желаю в Рождество Христа
Вам счастья и любви,
Желаю верить в чудеса
И к вам придут они.
Общество
Добавил: Роман Вчера, 18:31
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