Поздравления с Рождеством Христовым 2018: короткие sms и mms поздравления с Рождеством, стихи и открытки
Православные приверженцы христианства ежегодно отмечают церковные праздники. Примечательно, что количество таких дней равно количеству месяцев в году, а также количеству учеников Христа.
Одним из самых почитаемых христианами памятных дней является 7 января, именуемое Рождеством Христовым. По преданиям именно в этот день Сын Божий явился на свет, став спасением для человечества.
Как можно поздравить близких людей с Рождеством? Довольно оригинальным способом является поздравление в стихотворной форме. А если оно написано родным и любимым человеком, то такое поздравление будет приятно вдвойне.
Стихами можно выразить самые добрые слова и эмоции, а также адресовать самые хорошие пожелания тем, кто дорог, близок и любим. В священный день Рождества Христова пожелайте всем здоровья, силы, радости, чистоты и искренних чувств, и пускай эти чаяния обязательно сбудутся.
Представляем вам сборник чудесных поздравлений к Рождеству, которые способны затронуть сердце и душу каждого человека. Здесь вы найдете и красивые открытки, посвященные празднику, которые можно отправить близким людям.
Этой сказочной ночью к тебе я прильну
С Рождеством! – очень тихо на ушко шепну.
Пусть же свет Вифлеемской далёкой звезды
Нам подарит минуты волшебной любви.
В эту ночь просидим мы с тобой в тишине,
Что-то важное скажешь сегодня ты мне.
С Рождеством, милый мой, дорогой человек!
Дай же Бог тебе счастья на весь долгий век!
****
Видали ли вы друзья,
Как с небес Ангел улыбается?
Благословенна будет семья
Которую - это касается!
Рождественские дни
Прекрасны, даже очень
И счастья большого они
С любовью нам пророчат!
***
Пускай уютом дышит дом,
Пусть ангел вас оберегает!
Мы поздравляем с Рождеством
И только лучшего желаем!
В тихом снежном январе
Рождество Христово —
Церкви в звонком серебре
Праздника ждут снова…
Долгий пост закончен, вновь
С Рождеством, родные!
Пусть опять вас ждут любовь,
Радости земные!
В праздник этот нет проблем,
Лишь тепло и вера,
Пусть господь подарит всем
Счастье полной мерой!
7 января — Рождество Христово. В этот день все православные верующие радуются рождению Спасителя Иисуса Христа. Чтобы вы могли поздравить друг друга в этот светлый день, редакция ХОЧУ подготовила красивые поздравления с Рождеством Христовым на русском и украинском языках. Далее красивые поздравления с Рождеством Христовым в стихах и в прозе.
Пусть в светлый праздник, Рождество,
Исполнится всё то, о чём мечтали.
Пусть будут радость в доме и добро,
А сердце пусть не ведает печали.
Желаю много искренних чудес,
Тепла любви, душевной чистоты.
И пусть снежинки падают с небес,
Храня покой небесной красоты.
Одним из самых почитаемых христианами памятных дней является 7 января, именуемое Рождеством Христовым. По преданиям именно в этот день Сын Божий явился на свет, став спасением для человечества.
Как можно поздравить близких людей с Рождеством? Довольно оригинальным способом является поздравление в стихотворной форме. А если оно написано родным и любимым человеком, то такое поздравление будет приятно вдвойне.
Стихами можно выразить самые добрые слова и эмоции, а также адресовать самые хорошие пожелания тем, кто дорог, близок и любим. В священный день Рождества Христова пожелайте всем здоровья, силы, радости, чистоты и искренних чувств, и пускай эти чаяния обязательно сбудутся.
Представляем вам сборник чудесных поздравлений к Рождеству, которые способны затронуть сердце и душу каждого человека. Здесь вы найдете и красивые открытки, посвященные празднику, которые можно отправить близким людям.
Этой сказочной ночью к тебе я прильну
С Рождеством! – очень тихо на ушко шепну.
Пусть же свет Вифлеемской далёкой звезды
Нам подарит минуты волшебной любви.
В эту ночь просидим мы с тобой в тишине,
Что-то важное скажешь сегодня ты мне.
С Рождеством, милый мой, дорогой человек!
Дай же Бог тебе счастья на весь долгий век!
****
Видали ли вы друзья,
Как с небес Ангел улыбается?
Благословенна будет семья
Которую - это касается!
Рождественские дни
Прекрасны, даже очень
И счастья большого они
С любовью нам пророчат!
***
Пускай уютом дышит дом,
Пусть ангел вас оберегает!
Мы поздравляем с Рождеством
И только лучшего желаем!
В тихом снежном январе
Рождество Христово —
Церкви в звонком серебре
Праздника ждут снова…
Долгий пост закончен, вновь
С Рождеством, родные!
Пусть опять вас ждут любовь,
Радости земные!
В праздник этот нет проблем,
Лишь тепло и вера,
Пусть господь подарит всем
Счастье полной мерой!
7 января — Рождество Христово. В этот день все православные верующие радуются рождению Спасителя Иисуса Христа. Чтобы вы могли поздравить друг друга в этот светлый день, редакция ХОЧУ подготовила красивые поздравления с Рождеством Христовым на русском и украинском языках. Далее красивые поздравления с Рождеством Христовым в стихах и в прозе.
Пусть в светлый праздник, Рождество,
Исполнится всё то, о чём мечтали.
Пусть будут радость в доме и добро,
А сердце пусть не ведает печали.
Желаю много искренних чудес,
Тепла любви, душевной чистоты.
И пусть снежинки падают с небес,
Храня покой небесной красоты.
Общество
Добавил: Роман Вчера, 18:28