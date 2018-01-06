Поздравления с Рождеством Христовым 2018: короткие sms и mms поздравления с Рождеством, стихи и открытки

Одним из самых почитаемых христианами памятных дней является 7 января, именуемое Рождеством Христовым. По преданиям именно в этот день Сын Божий явился на свет, став спасением для человечества.Как можно поздравить близких людей с Рождеством? Довольно оригинальным способом является поздравление в стихотворной форме. А если оно написано родным и любимым человеком, то такое поздравление будет приятно вдвойне.Стихами можно выразить самые добрые слова и эмоции, а также адресовать самые хорошие пожелания тем, кто дорог, близок и любим. В священный день Рождества Христова пожелайте всем здоровья, силы, радости, чистоты и искренних чувств, и пускай эти чаяния обязательно сбудутся.Представляем вам сборник чудесных поздравлений к Рождеству, которые способны затронуть сердце и душу каждого человека. Здесь вы найдете и красивые открытки, посвященные празднику, которые можно отправить близким людям.Этой сказочной ночью к тебе я прильнуС Рождеством! – очень тихо на ушко шепну.Пусть же свет Вифлеемской далёкой звездыНам подарит минуты волшебной любви.В эту ночь просидим мы с тобой в тишине,Что-то важное скажешь сегодня ты мне.С Рождеством, милый мой, дорогой человек!Дай же Бог тебе счастья на весь долгий век!****Видали ли вы друзья,Как с небес Ангел улыбается?Благословенна будет семьяКоторую - это касается!Рождественские дниПрекрасны, даже оченьИ счастья большого ониС любовью нам пророчат!***Пускай уютом дышит дом,Пусть ангел вас оберегает!Мы поздравляем с РождествомИ только лучшего желаем!В тихом снежном январеРождество Христово —Церкви в звонком серебреПраздника ждут снова…Долгий пост закончен, вновьС Рождеством, родные!Пусть опять вас ждут любовь,Радости земные!В праздник этот нет проблем,Лишь тепло и вера,Пусть господь подарит всемСчастье полной мерой!7 января — Рождество Христово. В этот день все православные верующие радуются рождению Спасителя Иисуса Христа. Чтобы вы могли поздравить друг друга в этот светлый день, редакция ХОЧУ подготовила красивые поздравления с Рождеством Христовым на русском и украинском языках. Далее красивые поздравления с Рождеством Христовым в стихах и в прозе.Пусть в светлый праздник, Рождество,Исполнится всё то, о чём мечтали.Пусть будут радость в доме и добро,А сердце пусть не ведает печали.Желаю много искренних чудес,Тепла любви, душевной чистоты.И пусть снежинки падают с небес,Храня покой небесной красоты.