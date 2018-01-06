Добрые и светлые поздравления с Рождеством Христовым 2018, колядки

Канун Рождества - 6 января является сочельником. В этот день принято собираться в общем семейном кругу. На стол необходимо поставить двенадцать постных блюд. На следующий день за сочельником и в течение 2-ух недель проходят святки, которые сопровождаются веселым времяпрепровождением, колядками и сладкими угощениями. В этот день над христианами летает благая весть – Иисус Христос родился.В день Рождества Христова принято приглашать много гостей и самим ходить в гости к близким и родственникам. Добрые поздравления с этим волшебным праздником будут как никогда кстати. Такие поздравления могут быть длинными и короткими и любого наполнения, выбор всегда за вами.Вот такие примеры поздравлений с Рождеством мы можем вам предложить.В этот волшебный и сказочный день Рождества пусть мир будет наполнять все дома на этой земле. Пусть только счастье проникает в ваше жилье, а беды и несчастья проходят стороной. Одиночество и грустные мысли, пусть никогда не забираются в вашу голову. Весь негатив, что преследовал вас, оставьте позади и шагайте вперед только с хорошими мыслями. Пускай в глазах всегда будут пребывать счастье и любовь, а улыбка озаряет вас постоянно.Вам поздравление с РождествомНам радостно дарить сегодня!Пусть мир наполнится добром,Душа наполнится любовью!Пусть мысли важные придутО том, что главное на свете,Пусть все печали пропадут,Вы будьте счастливы, как дети!Стучится в окна Рождество,Чтобы душе и сердцу пелось,Тебе желаю я всего,Что самому тебе хотелось.Хочу здоровья пожелать,И быть в душе порой беспечным,И никогда не унывать,Пусть счастье будет бесконечным!***Посмотри на снежинку в ладони:Ведь известно – другой такой нет.Всё, что Бог сотворил – бесподобно:Небо звёздное, солнечный свет …Я желаю тебе море счастьяВ бесконечных просторах любви.С Рождеством! Веселись, улыбайсяИ другим свою радость дари!