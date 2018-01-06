Добрые и светлые поздравления с Рождеством Христовым 2018, колядки
Рождение Иисуса Христа для православных христиан – наиболее значимый из церковных праздников. Это день, когда всем людям необходимо забыть и простить все разногласия, происходившие с ними в течение года.
Канун Рождества - 6 января является сочельником. В этот день принято собираться в общем семейном кругу. На стол необходимо поставить двенадцать постных блюд. На следующий день за сочельником и в течение 2-ух недель проходят святки, которые сопровождаются веселым времяпрепровождением, колядками и сладкими угощениями. В этот день над христианами летает благая весть – Иисус Христос родился.
В день Рождества Христова принято приглашать много гостей и самим ходить в гости к близким и родственникам. Добрые поздравления с этим волшебным праздником будут как никогда кстати. Такие поздравления могут быть длинными и короткими и любого наполнения, выбор всегда за вами.
Вот такие примеры поздравлений с Рождеством мы можем вам предложить.
В этот волшебный и сказочный день Рождества пусть мир будет наполнять все дома на этой земле. Пусть только счастье проникает в ваше жилье, а беды и несчастья проходят стороной. Одиночество и грустные мысли, пусть никогда не забираются в вашу голову. Весь негатив, что преследовал вас, оставьте позади и шагайте вперед только с хорошими мыслями. Пускай в глазах всегда будут пребывать счастье и любовь, а улыбка озаряет вас постоянно.
Поздравление с Рождеством начальнику
Вам поздравление с Рождеством
Нам радостно дарить сегодня!
Пусть мир наполнится добром,
Душа наполнится любовью!
Пусть мысли важные придут
О том, что главное на свете,
Пусть все печали пропадут,
Вы будьте счастливы, как дети!
Колядки на Рождество. Всё, что известно.
Стучится в окна Рождество,
Чтобы душе и сердцу пелось,
Тебе желаю я всего,
Что самому тебе хотелось.
Хочу здоровья пожелать,
И быть в душе порой беспечным,
И никогда не унывать,
Пусть счастье будет бесконечным!
***
Посмотри на снежинку в ладони:
Ведь известно – другой такой нет.
Всё, что Бог сотворил – бесподобно:
Небо звёздное, солнечный свет …
Я желаю тебе море счастья
В бесконечных просторах любви.
С Рождеством! Веселись, улыбайся
И другим свою радость дари!
Канун Рождества - 6 января является сочельником. В этот день принято собираться в общем семейном кругу. На стол необходимо поставить двенадцать постных блюд. На следующий день за сочельником и в течение 2-ух недель проходят святки, которые сопровождаются веселым времяпрепровождением, колядками и сладкими угощениями. В этот день над христианами летает благая весть – Иисус Христос родился.
В день Рождества Христова принято приглашать много гостей и самим ходить в гости к близким и родственникам. Добрые поздравления с этим волшебным праздником будут как никогда кстати. Такие поздравления могут быть длинными и короткими и любого наполнения, выбор всегда за вами.
Вот такие примеры поздравлений с Рождеством мы можем вам предложить.
В этот волшебный и сказочный день Рождества пусть мир будет наполнять все дома на этой земле. Пусть только счастье проникает в ваше жилье, а беды и несчастья проходят стороной. Одиночество и грустные мысли, пусть никогда не забираются в вашу голову. Весь негатив, что преследовал вас, оставьте позади и шагайте вперед только с хорошими мыслями. Пускай в глазах всегда будут пребывать счастье и любовь, а улыбка озаряет вас постоянно.
Поздравление с Рождеством начальнику
Вам поздравление с Рождеством
Нам радостно дарить сегодня!
Пусть мир наполнится добром,
Душа наполнится любовью!
Пусть мысли важные придут
О том, что главное на свете,
Пусть все печали пропадут,
Вы будьте счастливы, как дети!
Колядки на Рождество. Всё, что известно.
Стучится в окна Рождество,
Чтобы душе и сердцу пелось,
Тебе желаю я всего,
Что самому тебе хотелось.
Хочу здоровья пожелать,
И быть в душе порой беспечным,
И никогда не унывать,
Пусть счастье будет бесконечным!
***
Посмотри на снежинку в ладони:
Ведь известно – другой такой нет.
Всё, что Бог сотворил – бесподобно:
Небо звёздное, солнечный свет …
Я желаю тебе море счастья
В бесконечных просторах любви.
С Рождеством! Веселись, улыбайся
И другим свою радость дари!
Общество
Добавил: Роман Вчера, 18:22