Поздравления с Рождеством 2018 прикольные короткие, друзьям в стихах, смс
Как повелось, по традиции в этот волшебный день есть желание поздравить родных и любимых людей и поделиться с ними своей светлотой и трепетностью в этот праздник. В этой связи мы подготовили самые сказочные поздравления с Рождеством Христовым 2018 даже на самый взыскательный вкус.
За стеклом витает нечто волшебное. Настало время для сказочного и светлого праздника. Именно этот праздник приносит в наши дома благодарность, тепло и радостные моменты. В этот замечательный день я желаю тебе с большой долей искренности гармонии и одухотворенности, спокойствия, светлого мира над головой, достатка и не только материального, ясности и идиллии тебя этим миром. Хочу, чтобы все звезды были к тебе благосклонны, а волшебное настроение Рождества подтолкнет мысли и желания обрести свою реальность. С Рождеством Христовым, верь постоянно в чудеса и они с тобой случаться!
Поздравляю нынче с Рождеством,
Обязательно желаю счастья,
Заглянуло чтоб оно в ваш дом
Да пришлось вам чаще с ним встречаться.
Рады мы, что знакомы с вами.
А взаимности у нас с вами — рекой.
Вас мы угостим сегодня пирогами,
От праздника хотим судьбы такой,
Которая бы шла всегда за нами.
Работаем ли мы, а может, заняты делами —
У нас всегда пусть связь не пропадает с вами.
***
Сегодня праздник! Рождество!
Пускай в ваш дом приходит
Святое Божье волшебство!
Пусть беды вас обходят!
Пусть ангел к вам, взмахнув крылом,
Опустится на плечи!
И греет вас своим теплом
В святой морозный вечер!
Стихи с Рождеством 2018 короткие
Сегодня праздник — Рождество,
Весь город в ожидании тайны,
Он дремлет в инее хрустальном
И ждет: свершится волшебство!
За стеклом витает нечто волшебное. Настало время для сказочного и светлого праздника. Именно этот праздник приносит в наши дома благодарность, тепло и радостные моменты. В этот замечательный день я желаю тебе с большой долей искренности гармонии и одухотворенности, спокойствия, светлого мира над головой, достатка и не только материального, ясности и идиллии тебя этим миром. Хочу, чтобы все звезды были к тебе благосклонны, а волшебное настроение Рождества подтолкнет мысли и желания обрести свою реальность. С Рождеством Христовым, верь постоянно в чудеса и они с тобой случаться!
Идеи лучших коротких поздравлений для друга с Рождеством 2018
Поздравляю нынче с Рождеством,
Обязательно желаю счастья,
Заглянуло чтоб оно в ваш дом
Да пришлось вам чаще с ним встречаться.
Рады мы, что знакомы с вами.
А взаимности у нас с вами — рекой.
Вас мы угостим сегодня пирогами,
От праздника хотим судьбы такой,
Которая бы шла всегда за нами.
Работаем ли мы, а может, заняты делами —
У нас всегда пусть связь не пропадает с вами.
***
Сегодня праздник! Рождество!
Пускай в ваш дом приходит
Святое Божье волшебство!
Пусть беды вас обходят!
Пусть ангел к вам, взмахнув крылом,
Опустится на плечи!
И греет вас своим теплом
В святой морозный вечер!
Стихи с Рождеством 2018 короткие
Сегодня праздник — Рождество,
Весь город в ожидании тайны,
Он дремлет в инее хрустальном
И ждет: свершится волшебство!
Общество
Добавил: Роман Вчера, 18:17