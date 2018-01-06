Поздравления с Рождеством 2018 прикольные короткие, друзьям в стихах, смс

Идеи лучших коротких поздравлений для друга с Рождеством 2018





За стеклом витает нечто волшебное. Настало время для сказочного и светлого праздника. Именно этот праздник приносит в наши дома благодарность, тепло и радостные моменты. В этот замечательный день я желаю тебе с большой долей искренности гармонии и одухотворенности, спокойствия, светлого мира над головой, достатка и не только материального, ясности и идиллии тебя этим миром. Хочу, чтобы все звезды были к тебе благосклонны, а волшебное настроение Рождества подтолкнет мысли и желания обрести свою реальность. С Рождеством Христовым, верь постоянно в чудеса и они с тобой случаться!Поздравляю нынче с Рождеством,Обязательно желаю счастья,Заглянуло чтоб оно в ваш домДа пришлось вам чаще с ним встречаться.Рады мы, что знакомы с вами.А взаимности у нас с вами — рекой.Вас мы угостим сегодня пирогами,От праздника хотим судьбы такой,Которая бы шла всегда за нами.Работаем ли мы, а может, заняты делами —У нас всегда пусть связь не пропадает с вами.***Сегодня праздник! Рождество!Пускай в ваш дом приходитСвятое Божье волшебство!Пусть беды вас обходят!Пусть ангел к вам, взмахнув крылом,Опустится на плечи!И греет вас своим тепломВ святой морозный вечер!Сегодня праздник — Рождество,Весь город в ожидании тайны,Он дремлет в инее хрустальномИ ждет: свершится волшебство!