Лучшие тосты на новый год 2018: смешные, короткие, прикольные. Тосты с годом собаки

Тосты на новый год 2018

С каждым годом становиться всё меньше людей использующих открытки для поздравления друг друга, не говоря уже о письмах, которые нужно отправлять через почтовые службы. Отправить мгновенное СМС в любой уголок мира, не составит никакого труда. В том случае если не хватает фантазии для красивого поздравления с новым годом 2018, мы предлагаем выбрать подходящий материал из готовой подборки оригинальных и ТОПовых сообщений.Пускай рекой течет сейчасШампанское с сугробом пеныЗа то, чтоб в будущем годуМоря нам были по колено!***В год 2018Желаю чувствовать себя на 20!С Новым годом! Сил, здоровья!И веселого застолья!***По восточной астрологической традиции в 2018 году в свои права вступает мистическая Собака. Короткие тосты и длинные спичи с использованием образа пса – хороший способ привлечь благосклонность хозяйки года к участникам новогоднего застолья. А юмористический характер создаст радостную и приподнятую атмосферу.