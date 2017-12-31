Лучшие тосты на новый год 2018: смешные, короткие, прикольные. Тосты с годом собаки
Новогодние праздники уже совсем близко, это означает, что скоро наступит год доброжелательной Жёлтой Собаки. В то время когда подарки уже приобретены, жилище сверкает от гирлянд и новогодних украшений, и до мелочей продуманы блюда праздничного стола и его сервировка, самое время запланировать способ поздравления своих друзей, родственников и сотрудников.
Тосты на новый год 2018
С каждым годом становиться всё меньше людей использующих открытки для поздравления друг друга, не говоря уже о письмах, которые нужно отправлять через почтовые службы. Отправить мгновенное СМС в любой уголок мира, не составит никакого труда. В том случае если не хватает фантазии для красивого поздравления с новым годом 2018, мы предлагаем выбрать подходящий материал из готовой подборки оригинальных и ТОПовых сообщений.
Тосты на Новый год 2018: смешные, короткие, прикольные
Пускай рекой течет сейчас
Шампанское с сугробом пены
За то, чтоб в будущем году
Моря нам были по колено!
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В год 2018
Желаю чувствовать себя на 20!
С Новым годом! Сил, здоровья!
И веселого застолья!
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По восточной астрологической традиции в 2018 году в свои права вступает мистическая Собака. Короткие тосты и длинные спичи с использованием образа пса – хороший способ привлечь благосклонность хозяйки года к участникам новогоднего застолья. А юмористический характер создаст радостную и приподнятую атмосферу.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 19:12