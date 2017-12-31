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Прикольные и смешные короткие смс с Новым 2018 годом Земляной Собаки
Новогодние пожелания в году Жёлтой Собаки надо подискать Вашим знакомым и близким загодя, чтобы всё прошло как нельзя лучше.

Эта стадия подготовки к Новому году более приятная, чем суета на кухне или вокруг праздничного стола.

Для начала необходимо продумать весь список, кого необходимо поздравить с этим праздником, и составить подборку новогодних пожеланий, желательно в стихах.

Ну, а у нас уже всё готово, и Желтая Земляная собака обязательно оценит наши старания. Для этого достаточно будет упомянуть её в своих поздравлениях.
Поздравления с Новым годом 2018 Земляной Собаки

Поздравления с Новым годом 2018 Земляной Собаки: смешные короткие смс
Начни год новый с чистого листа.
Пускай проблемы в старом растворятся,
А в этом будут только чудеса,
Которые помогут не сдаваться!

****
В год Собаки я желаю
Быть всегда на высоте,
И хвостом, как пёс виляя,
Весело идти к мечте!

***
Чтобы ты нам был весь годтак накормлен и обласкан, как любимая такса тёти Сары с Дерибасовской!

***

Желаю, чтоб Китайский Пёс
Вам в 18-м принёс:
100 Верных друзей;
200 суперидей;
300 выгодных сделок
И похмелья без белок!


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Поздравления с новым годом 2015 смешные прикольные
Поздравления с новым годом 2015 прикольные смс
СМС с новым годом 2015 смешные короткие прикольные
Поздравления с новым годом 2015 короткие
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Добавил: Роман Сегодня, 17:29
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