Прикольные и смешные короткие смс с Новым 2018 годом Земляной Собаки

Эта стадия подготовки к Новому году более приятная, чем суета на кухне или вокруг праздничного стола.Для начала необходимо продумать весь список, кого необходимо поздравить с этим праздником, и составить подборку новогодних пожеланий, желательно в стихах.Ну, а у нас уже всё готово, и Желтая Земляная собака обязательно оценит наши старания. Для этого достаточно будет упомянуть её в своих поздравлениях.Начни год новый с чистого листа.Пускай проблемы в старом растворятся,А в этом будут только чудеса,Которые помогут не сдаваться!****В год Собаки я желаюБыть всегда на высоте,И хвостом, как пёс виляя,Весело идти к мечте!***Чтобы ты нам был весь годтак накормлен и обласкан, как любимая такса тёти Сары с Дерибасовской!***Желаю, чтоб Китайский ПёсВам в 18-м принёс:100 Верных друзей;200 суперидей;300 выгодных сделокИ похмелья без белок!