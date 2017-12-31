СМС поздравления с Новым Годом 2018 Собаки: как интересно поздравить друзей

Короткие СМС поздравления с Новым годом 2018.

Новый год – традиционно самый ожидаемый для большинства людей. В Новый год каждый веселится и, непременно, верит в чудеса и волшебство. Это относится не только к детям, но и к взрослым. Невозможно вспомнить тот момент, когда сложилась традиция загадывать свое желание под бой курантов. Загадать свои желания можно и другими способами, новогодняя ночь 2018 представит для этого много возможностей.Каждый сможет найти особенный способ загадать свое заветное желание, который не только поможет сбыться вашему желанию, но и заставит вас поверить в волшебные сказки и Новогодние чудеса.Пусть на льдистый поднос, в Новый годДед Мороз бриллиантовый кубок поставит,До краев золотого здоровья нальет,На закуску веселья добавит!***Новогодняя ночь будет незабываемой!2018 год придет без опоздания,И пусть он на счастье не скупится,Твоим мечтам поможет сбыться!Желаю счастья много, много,Огней поярче городских!Людей хороших, встреч волшебных иКрепкой неземной любви!