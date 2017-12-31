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СМС поздравления с Новым Годом 2018 Собаки: как интересно поздравить друзей
В предновогодние дни очень непросто выделить время, чтобы написать пожелания с Новым годом для всех, кого вы хотите поздравить. Очень поможет в такой ситуации отправка смс-сообщения. Собаки – самые любимые питомцы многих людей, поэтому поздравить с наступающим Годом Собаки нужно по-особому.
СМС поздравления с Новым Годом 2018 Собаки: как интересно поздравить друзей

Новый год – традиционно самый ожидаемый для большинства людей. В Новый год каждый веселится и, непременно, верит в чудеса и волшебство. Это относится не только к детям, но и к взрослым. Невозможно вспомнить тот момент, когда сложилась традиция загадывать свое желание под бой курантов. Загадать свои желания можно и другими способами, новогодняя ночь 2018 представит для этого много возможностей.

Каждый сможет найти особенный способ загадать свое заветное желание, который не только поможет сбыться вашему желанию, но и заставит вас поверить в волшебные сказки и Новогодние чудеса.

Короткие СМС поздравления с Новым годом 2018.


Пусть на льдистый поднос, в Новый год
Дед Мороз бриллиантовый кубок поставит,
До краев золотого здоровья нальет,
На закуску веселья добавит!

***
Новогодняя ночь будет незабываемой!
2018 год придет без опоздания,
И пусть он на счастье не скупится,
Твоим мечтам поможет сбыться!

Поздравления с Новым годом 2018: смс по-собачьи
Желаю счастья много, много,
Огней поярче городских!
Людей хороших, встреч волшебных и
Крепкой неземной любви!
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 20:30
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