Прикольные короткие смс поздравления с Новым годом 2018

Прикольные поздравления с новым годом:

Смс поздравления с 2016 новым годом:

В данной статье речь пойдёт о Новом Годе. В этот день жители Италии выбрасывают ненужные вещи с окна, а в Тибете каждый прохожий может получить пирог,которые пекут жители этой страны, жители Скандинавии в Новый год готовят к ужину рисовую кашу и кладут в неё лишь один миндаль - тому,кому попадется, будет ждать удача в грядущем году. У нас в России принято ночью с 31 декабря на 1 января готовить салат “оливье” или “сельдь под шубой”, а празднуют его обычно в окружении семьи за просмотром новогодних передач.В каждой стране принято говорить тёплые слова близким и родным.Уже скоро мы будем отмечать очередной праздник и пора бы нам подумать о поздравлениях на Новый год 2018. И к этому нужно подготовиться заранее.Когда вы будете поздравлять маму с Новым годом 2018, не забывайте о том, что она, прежде всего, женщина. Сделайте несколько комплиментов о её красоте и наряде. А чтобы усилить эффект, расскажите это в стихах, стих только добавит очарования и положительных эмоций. Когда же будете поздравлять папу, сделайте его более душевным, ведь мужчины только стараются выглядеть суровыми, но в душе так же жаждут и заботы. Что касается поздравления друзей на Новый год , то в этом случае лучше сделать его забавным и с юмором, ведь это праздник радости. Не забывайте и о дальних родственниках и знакомых - отправьте им смс поздравление или просто открытку на Новый год по Интернету.С Новым годом. Пусть год Собаки принесёт счастье и достаток, пусть в 2018-ом не будет спадов ни в твоём оптимизме, ни в твоём финансовом положении, пусть этот год не будет ворчливым и рычащим, а будет добрым и весело виляющим хвостом удачи.Новый год в мир несёт чудеса,Вновь волшебная сказка случится!Станет белой судьбы полосаВ ночь, когда Дед Мороз постучится!Пусть удачным для Вас станет год,И в награду за все ожидания,Он изменит весь жизненный ходИ исполнит любые желания!***Пусть будет так, чтобы везеньеВесь год с тобой под ручку шло,Отменным было настроенье,А от любви тепло-тепло!