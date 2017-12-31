Прикольные короткие смс поздравления с Новым годом 2018
В одних странах его отмечают в день равноденствия, в других с приходом первого снега, некоторые и вовсе отмечают его в новолуние, а традиции этого праздника порой очень даже удивляют.
В данной статье речь пойдёт о Новом Годе. В этот день жители Италии выбрасывают ненужные вещи с окна, а в Тибете каждый прохожий может получить пирог,которые пекут жители этой страны, жители Скандинавии в Новый год готовят к ужину рисовую кашу и кладут в неё лишь один миндаль - тому,кому попадется, будет ждать удача в грядущем году. У нас в России принято ночью с 31 декабря на 1 января готовить салат “оливье” или “сельдь под шубой”, а празднуют его обычно в окружении семьи за просмотром новогодних передач.В каждой стране принято говорить тёплые слова близким и родным.Уже скоро мы будем отмечать очередной праздник и пора бы нам подумать о поздравлениях на Новый год 2018. И к этому нужно подготовиться заранее.
Когда вы будете поздравлять маму с Новым годом 2018, не забывайте о том, что она, прежде всего, женщина. Сделайте несколько комплиментов о её красоте и наряде. А чтобы усилить эффект, расскажите это в стихах, стих только добавит очарования и положительных эмоций. Когда же будете поздравлять папу, сделайте его более душевным, ведь мужчины только стараются выглядеть суровыми, но в душе так же жаждут и заботы. Что касается поздравления друзей на Новый год , то в этом случае лучше сделать его забавным и с юмором, ведь это праздник радости. Не забывайте и о дальних родственниках и знакомых - отправьте им смс поздравление или просто открытку на Новый год по Интернету.
С Новым годом. Пусть год Собаки принесёт счастье и достаток, пусть в 2018-ом не будет спадов ни в твоём оптимизме, ни в твоём финансовом положении, пусть этот год не будет ворчливым и рычащим, а будет добрым и весело виляющим хвостом удачи.
Новый год в мир несёт чудеса,
Вновь волшебная сказка случится!
Станет белой судьбы полоса
В ночь, когда Дед Мороз постучится!
Пусть удачным для Вас станет год,
И в награду за все ожидания,
Он изменит весь жизненный ход
И исполнит любые желания!
***
Пусть будет так, чтобы везенье
Весь год с тобой под ручку шло,
Отменным было настроенье,
А от любви тепло-тепло!
В данной статье речь пойдёт о Новом Годе. В этот день жители Италии выбрасывают ненужные вещи с окна, а в Тибете каждый прохожий может получить пирог,которые пекут жители этой страны, жители Скандинавии в Новый год готовят к ужину рисовую кашу и кладут в неё лишь один миндаль - тому,кому попадется, будет ждать удача в грядущем году. У нас в России принято ночью с 31 декабря на 1 января готовить салат “оливье” или “сельдь под шубой”, а празднуют его обычно в окружении семьи за просмотром новогодних передач.В каждой стране принято говорить тёплые слова близким и родным.Уже скоро мы будем отмечать очередной праздник и пора бы нам подумать о поздравлениях на Новый год 2018. И к этому нужно подготовиться заранее.
Когда вы будете поздравлять маму с Новым годом 2018, не забывайте о том, что она, прежде всего, женщина. Сделайте несколько комплиментов о её красоте и наряде. А чтобы усилить эффект, расскажите это в стихах, стих только добавит очарования и положительных эмоций. Когда же будете поздравлять папу, сделайте его более душевным, ведь мужчины только стараются выглядеть суровыми, но в душе так же жаждут и заботы. Что касается поздравления друзей на Новый год , то в этом случае лучше сделать его забавным и с юмором, ведь это праздник радости. Не забывайте и о дальних родственниках и знакомых - отправьте им смс поздравление или просто открытку на Новый год по Интернету.
Прикольные поздравления с новым годом:
С Новым годом. Пусть год Собаки принесёт счастье и достаток, пусть в 2018-ом не будет спадов ни в твоём оптимизме, ни в твоём финансовом положении, пусть этот год не будет ворчливым и рычащим, а будет добрым и весело виляющим хвостом удачи.
Смс поздравления с 2016 новым годом:
Новый год в мир несёт чудеса,
Вновь волшебная сказка случится!
Станет белой судьбы полоса
В ночь, когда Дед Мороз постучится!
Пусть удачным для Вас станет год,
И в награду за все ожидания,
Он изменит весь жизненный ход
И исполнит любые желания!
***
Пусть будет так, чтобы везенье
Весь год с тобой под ручку шло,
Отменным было настроенье,
А от любви тепло-тепло!
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 22:34