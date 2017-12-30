Смс с новым годом 2018: смешные короткие
Стремительно приближающийся 2018 год станет более безмятежным, чем предыдущий, поутихнут страсти, влечения и эмоции, опора под ногами станет прочнее.
Начните встречу Нового 2018 года с искренних и душевных напутствий своим родным, знакомым или товарищам.
Воспользуйтесь электронной почтой для отправки чудесной открытки с милыми пожеланиями здоровья, удачи родным и знакомым. Ответ от них вас обрадует.
Собака лишнего не просит
И не таит в душе обид,
Собака вас в беде не бросит,
Она спасет и защитит.
Вам от души желаю я:
Пусть будут верными друзья!.
Примите поздравленья с годом новым!
Пусть хороводом дни промчат веселым.
Пусть к дому вашему проблемы путь забудут.
Пусть с новым годом жизнь счастливой будет.
Смс с новым годом 2016 Собаки
В год собаки желаю, чтобы не было времени скучать, жизнь кипела и верные друзья всегда были рядом! Желаю не останавливаться на достигнутом, не унывать и воплотить мечты в реальность! С Новым годом!
Начните встречу Нового 2018 года с искренних и душевных напутствий своим родным, знакомым или товарищам.
Воспользуйтесь электронной почтой для отправки чудесной открытки с милыми пожеланиями здоровья, удачи родным и знакомым. Ответ от них вас обрадует.
Короткие смс поздравления с новым годом 2016
Собака лишнего не просит
И не таит в душе обид,
Собака вас в беде не бросит,
Она спасет и защитит.
Вам от души желаю я:
Пусть будут верными друзья!.
Смс поздравления с новым 2016 годом смешные
Примите поздравленья с годом новым!
Пусть хороводом дни промчат веселым.
Пусть к дому вашему проблемы путь забудут.
Пусть с новым годом жизнь счастливой будет.
Смс с новым годом 2016 Собаки
В год собаки желаю, чтобы не было времени скучать, жизнь кипела и верные друзья всегда были рядом! Желаю не останавливаться на достигнутом, не унывать и воплотить мечты в реальность! С Новым годом!
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Добавил: Роман Сегодня, 22:31