Смс с новым годом 2018: смешные короткие

Короткие смс поздравления с новым годом 2016

Смс поздравления с новым 2016 годом смешные

Начните встречу Нового 2018 года с искренних и душевных напутствий своим родным, знакомым или товарищам.Воспользуйтесь электронной почтой для отправки чудесной открытки с милыми пожеланиями здоровья, удачи родным и знакомым. Ответ от них вас обрадует.Собака лишнего не проситИ не таит в душе обид,Собака вас в беде не бросит,Она спасет и защитит.Вам от души желаю я:Пусть будут верными друзья!.Примите поздравленья с годом новым!Пусть хороводом дни промчат веселым.Пусть к дому вашему проблемы путь забудут.Пусть с новым годом жизнь счастливой будет.В год собаки желаю, чтобы не было времени скучать, жизнь кипела и верные друзья всегда были рядом! Желаю не останавливаться на достигнутом, не унывать и воплотить мечты в реальность! С Новым годом!