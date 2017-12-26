В Москве прошла презентация новой коллекции ECCO

Датский бренд ЕССО представил новую коллекцию в Королевской Резиденции Посла Дании в Москве.В коллекции премиум-класса сочетаются традиции, инновации и дизайн, вдохновленный природой.Модели отличаются функциональностью, практичностью и аутентичным скандинавским стилем. Философия коллекции воплощена в формуле Perpetual natural motion: Материалы премиум-класса x Подошва Dynamic Comfort = Непрерывное естественное движение.Являясь трендсеттером в сфере кожевенного производства, ЕССО продемонстрировал ряд революционных технологий, благодаря которым вся обувь в этом сезоне необычайно легкая, мягкая и гибкая.Бренд представил уникальные технологические разработки в области изготовления подошвы DYNAMIC COMFORT. Это CORKSPHERE® Suspended Footbed и новый вариант технологии инжекционного литья — FLUIDFORM™. Никакая другая технология не позволяет производить такие прочные, мягкие, легкие, гибкие цельнолитые подошвы, без клея и швов, как FLUIDFORM DiP. Благодаря этой инновации в коллекции весна-лето появились такие модели, как SCINAPSE, INTEGRA MOC, VITRUS, CREPETRAY, обновленный SOFT7 и SHAPE.Имея в своем распоряжении собственные кожевенные производства, ЕССО непрерывно экспериментирует с обработкой, окраской, дублением кожи, объединяя традиционный подход с передовыми тенденциями. В коллекции этого сезона впервые представлены продукты с алюминиево-силикатным дублением Alu-Silica Hybrid. В отличие от классического растительного дубления, этот метод позволяет добиться более чистых тонов.Для моделей SS18 специалисты ECCO Leather вывели новый уникальный цвет — true indigo. Основываясь на традиционном методе окрашивания ткани для джинсов, они раскрыли весь потенциал кожи, используя ее естественные несовершенства, чтобы получить характерную глубину цвета и уникальную текстуру.Инновации ECCO берут начало в мире природных явлений. Например, высокотехнологичная модель ECCO SCINAPSE вдохновлена текстурой земной поверхности, ECCO SHAPE — уникальным природным явлением миграции скворцов под названием «sort sol».В линейке ECCO CREPETRAY дизайнеры воссоздали текстуру меда, обыграв цветовое решение подошвы как «молоко и мед».Компания ЕССО основана в 1963 году в Дании. С первых дней и по настоящее время, EССО — единственная в мире компания, контролирующая процесс создания и реализации обуви целиком: от выделки кожи до примерки модели ее потенциальным владельцем. ЕССО занимает второе место в мире среди крупнейших производителей обуви на каждый день. Коллекции мужской, женской и детской обуви EССО представлены в 2000 фирменных магазинов бренда в 88 странах мира.ECCO РоссияТелятникова Мария8 (800) 444-25-25m.telyatnikova@ecco-ros.ru