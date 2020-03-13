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Ученые связали стотысячелетние циклы оледенения с «качаниями» оси Земли

В научном издании Science появилась информация о том, что ученые связали стотысячелетние циклы оледенения не с климатом, как считалось ранее, а с «качаниями» оси Земли. К такому выводу геологи пришли после проведения изотопного анализа отложений, которые образовались в пещере Коркья в Италии.

Ученые использовали радиохронометрию, чтобы точно выяснить, когда завершились 11 циклов оледенения. Согласно замерам, сдвиги оказывали влияние не только на время наступления следующих ледников, но и на продолжительность. По словам Петры Байо, которая руководила группой геологов, благодаря изучению известковых отложений им удалось понять, как ледниками управляет «астрономический» механизм. Их скорость роста и состав напрямую зависят от температурного режима. Поэтому налет можно использовать, как «термометр», который может отслеживать резкое повышение или снижение среднегодовой температуры.

Геологи взяли на вооружение эту идею и вычислили, когда точно начались и завершились 11 последних оледенений. Эти данные были сопоставлены с палеоклиматическими ранними замерами, которые указали, что на наступление ледникового периода изменения угла наклона оси вращения Земли не влияют.

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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 20:08

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