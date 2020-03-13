Ученые связали стотысячелетние циклы оледенения с «качаниями» оси Земли
В научном издании Science появилась информация о том, что ученые связали стотысячелетние циклы оледенения не с климатом, как считалось ранее, а с «качаниями» оси Земли. К такому выводу геологи пришли после проведения изотопного анализа отложений, которые образовались в пещере Коркья в Италии.
Ученые использовали радиохронометрию, чтобы точно выяснить, когда завершились 11 циклов оледенения. Согласно замерам, сдвиги оказывали влияние не только на время наступления следующих ледников, но и на продолжительность. По словам Петры Байо, которая руководила группой геологов, благодаря изучению известковых отложений им удалось понять, как ледниками управляет «астрономический» механизм. Их скорость роста и состав напрямую зависят от температурного режима. Поэтому налет можно использовать, как «термометр», который может отслеживать резкое повышение или снижение среднегодовой температуры.
Геологи взяли на вооружение эту идею и вычислили, когда точно начались и завершились 11 последних оледенений. Эти данные были сопоставлены с палеоклиматическими ранними замерами, которые указали, что на наступление ледникового периода изменения угла наклона оси вращения Земли не влияют.
Ученые использовали радиохронометрию, чтобы точно выяснить, когда завершились 11 циклов оледенения. Согласно замерам, сдвиги оказывали влияние не только на время наступления следующих ледников, но и на продолжительность. По словам Петры Байо, которая руководила группой геологов, благодаря изучению известковых отложений им удалось понять, как ледниками управляет «астрономический» механизм. Их скорость роста и состав напрямую зависят от температурного режима. Поэтому налет можно использовать, как «термометр», который может отслеживать резкое повышение или снижение среднегодовой температуры.
Геологи взяли на вооружение эту идею и вычислили, когда точно начались и завершились 11 последних оледенений. Эти данные были сопоставлены с палеоклиматическими ранними замерами, которые указали, что на наступление ледникового периода изменения угла наклона оси вращения Земли не влияют.
Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 20:08